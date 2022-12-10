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食品被禁衝擊「台灣味」 中國台菜餐廳：盡力調整

記者陳政錄／北京即時報導
在中國能吃上正宗的台灣菜，是很多在中國的台灣人的心頭好。記者陳政錄／攝影
在中國能吃上正宗的台灣菜，是很多在中國的台灣人的心頭好。記者陳政錄／攝影

中國暫停台灣食品進口一波接一波，9日再傳台灣菸酒、金門酒廠、黑松等知名企業的產品遭禁。在中國經營台菜餐廳的台商10日受訪坦言，今年以來，叫台灣進口的食品調味料就一直很不穩定，他們只能盡量調整，或改採用福建等地台商生產的「台灣味」，以滿足饕客味蕾。

北京經營台菜餐廳的葉老闆受訪說，在調味料方面，餐廳近年已陸續找到在福建，例如廈門等地台商生產的優質產品替代，對保持「台灣味」來說影響不算太大。但若從飲料層面來說，例如台灣啤酒、黑松沙士等都很受到歡迎，客人來台菜餐廳，也希望能喝到一些來自台灣的飲料，如果被禁的影響比較大。

另一位在上海經營台菜的台商說，今年以來叫台灣進口的食品調味料就一直很不穩定，餐廳只能盡量調整。他說，像是客人喜歡大西洋飲料的芭樂汁、黑松沙士、台啤等，都有收到供貨商通知已經被禁了。

隨著中國暫停台灣食品進口的品項越來越多，一名經營台灣食品的台商說，未來一段時間，進口產品都不太樂觀，具體結果還待確認，以自己公司的庫存來看，雖仍正常出貨，但大概只能再撐一個月。

他說，除了台啤、金門高粱外，近期如愛之味等也有品項遭暫停進口，所以他近年陸續尋找在中國有工廠的業者合作，盡量做到能滿足台菜餐廳的食材供應，也盡量做到有台灣風味的產品賣給有需要的在陸台灣人。

但台商也表示，台灣生產的產品，與在中國生產的產品還是有一定差距，畢竟原料等環節都有差。

北京

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