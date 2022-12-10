王岐山：逆全球化下 中國對外開放的大門愈開愈大

中國國家副主席王岐山10日在第四屆外灘金融峰會上強調，中國對外開放的大門會愈開愈大。新華社

中共 高層近來頻頻公開宣示中國將持續推動對外開放。據新華社報導，中國國家副主席王岐山10日在第四屆外灘金融峰會開幕式上發表視頻致辭時表示，儘管近年來逆全球化暗流湧動，但中國不為所動，對外開放的大門愈開愈大。

王岐山說，「我們將堅持對外開放的基本國策，堅持經濟全球化正確方向，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，推動建設開放型世界經濟。完善國內國際雙循環，既有利於增強中國經濟的韌性，也是對世界的積極貢獻。」

王岐山指出，中共20大開啟了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程。他強調，「我們將著力推動高質量發展，著力構建高水平社會主義市場經濟體制，著力推進高水平對外開放，以中國的新發展為世界提供新機遇。」

在這場金融論壇上，王岐山還重申，「百業興則金融興，百業穩則金融穩」。他表示，中國將繼續強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性風險底線；繼續深化金融供給側結構性改革，更好引導各類金融資源服務實體經濟；繼續擴大金融領域開放，為全球資本參與中國經濟增長、分享中國發展機遇創造良好條件。

中國國務院 總理李克強 9日在安徽省黃山市與世界銀行行長、國際貨幣基金總裁等六大國際經濟組織負責人舉行第七次「1+6」圓桌對話會時也提到，「中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。中國開放的大門會愈開愈大，堅定不移推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放」。

中國國家主席習近平9日在沙烏地阿拉伯出席首屆「中國－阿拉伯國家峰會」，在開幕式發表主旨講話時也說道，中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，推進高水平對外開放，將以中國新發展為包括阿拉伯國家在內的各國提供新機遇。