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中抗疫權威鍾南山：估計明年上半年可恢復疫前生活

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中抗疫權威鍾南山：樂觀估計明年上半年可恢復疫前生活

記者黃雅慧／即時報導
中國防疫專家鍾南山及其團隊研判，明年上半年中國社會或可回到疫情前生活狀態。中新社
中國防疫專家鍾南山及其團隊研判，明年上半年中國社會或可回到疫情前生活狀態。中新社

中國官方近日提出防疫優化「新十條」，並逐步放寬防疫控管。外界關注中國社會何時能回復疫情前生活。對此問題，中國工程院院士鍾南山9日接受南方日報訪問表示，根據其團隊模型測算，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，3月中上旬進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。

與此同時，鍾南山還指出感染Omicron後99%都不是重症。他表示，Omicron進入中國後，特別9月以來，通過對廣州、成都等大城市的相關數據的分析，發現目前重症率不到1%，病死率不到0.1%，從這一點說明，Omicron致病力明顯下降。

而外界關心變種病毒是否毒性仍強。鍾南山指出，他們認為新冠病毒未來的進化趨勢，毒力大概率會減弱，「沒有人說一定會減弱，但我們要遵循最普遍規律去思考問題和決策。」他補充，以目前在新加坡流行的XBB.1亞型變異毒株為例，它的傳染力更強，但致病力更弱，死亡率是普通季節性流感的62%。

至於全球在討論的「長新冠」等後遺症問題，鍾南山解釋，醫學上對於後遺症有嚴格的定義，指的是疾病造成的損害終身存在。比如脊髓灰質炎，即使好了也會有小兒麻痹症，現在一些所謂新冠後遺症更是一種「主觀感受」，比如全身疲勞和腦霧等，主要是因為精神心理影響導致的。他指出，「我們不能叫它後遺症，目前還沒看到新冠肺炎特別明顯的對器官引起長期功能不全的案例。」

此前有人以香港疫情的死亡率推算中國或有幾十萬人死亡，鍾南山認為這一假設不恰當，「不相信會出現這種情況。」因為中國疫苗接種率已有很大進展。他說，目前60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多。」

而得到新冠肺炎會否重覆感染？該報導也指出，鍾南山及合作團隊對2021年廣州醫科大學收治的158例感染了Delta毒株的本土感染者及679例境外輸入感染者進行研究。研究表明，復陽的新冠感染者沒有傳染風險，臨床症狀也沒有加重，無需接受住院治療。

鍾南山 疫情 Omicron

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