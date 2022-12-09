眾院通過軍援台灣100億美元法案 北京要求美方刪除

眾院通過的法案，提到分5年軍援台灣100億美元，中國外交部發言人毛寧9日要求美國刪除法案中的「涉華消極內容」。（美聯社）

眾議院 近日通過國防預算 授權法案，其中包含將會為台灣提供100億美元的軍事援助，對此中國外交部表示堅決反對，要求美國刪除法案中的「涉華消極內容」。

中國外交部9日下午舉行記者會，發言人毛寧指出，「堅決反對美國借國防授權法案夾帶通過涉華消極內容」。毛寧強調，「台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國的內政，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，刪除法案中的涉華消極內容，停止打『台灣牌』，搞以台制華，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係」。

眾議院12月8日以350票贊成、80票反對通過上述法案，下周將交給參議院審議。毛寧指出，「將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益」。

此前中國國防部 發言人譚克非8日晚間針對美國將對台軍售4.28億美元軍機零件表示，這是「公然置中方嚴正立場於不顧，再次粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定」。

中國國防部稱，強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉；同時敦促美方，切實尊重中國核心利益和重大關切，並警告，「倘若一再食言背信、執意妄為，縱容支持『台獨』，勢必加劇台海緊張局勢，最終必將引火燒身」。