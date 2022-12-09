我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

中駐俄外交官：北京準備在「北極航道」與俄國合作

記者廖士鋒／即時報導
中國近年來積極開展北極科研考察，圖為2021年「雪龍2號」到北極進行中國第12次考察。（圖／取自「 suban索邦」微信公眾號）
中國近年來積極開展北極科研考察，圖為2021年「雪龍2號」到北極進行中國第12次考察。（圖／取自「 suban索邦」微信公眾號）

中國與俄羅斯的合作，又有新的進展傳出。中國駐俄國使館公使銜參贊劉慶華公開表示，北京對與俄羅斯在「北極航道」合作感興趣，準備在這個方向上與俄國合作。

據俄羅斯衛星通訊社消息，劉慶華是在12月8日至9日於俄國聖彼得堡舉辦的「北極：現在與未來」國際論壇上，以俄文做出上述談話。

消息稱，劉慶華指出，「很高興聽到你們（論壇發言人）說，今天俄方對發展與中國在北方航道的使用和建設方面的合作非常感興趣。我想在我的發言中你們已經了解到我們這邊也有同樣的興趣。所以，我們準備在這個方向上與你們合作」。

劉慶華表示，加強北方航道沿線合作是雙方元首確定的優先合作領域之一。她更指出，中國期待著通往中國的北海航線的成功開通，「北海航線的發展必將促進北極基礎設施的進一步拓展、資源利用、沿海航線社會經濟發展等領域的擴展。由此這將可以為北極地區的長期可持續發展提供新的動力，也許還將對國際貿易未來架構的形成產生深遠的影響」。

據公開資料顯示，中國國家主席習近平2017年與時任俄國總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面時，就曾提出要共同開展北極航道開發和利用合作，打造「冰上絲綢之路」。

2018年中國國務院並發布「中國的北極政策」白皮書，提到政策主張包含參與北極航道開發利用。白皮書指出，全球變暖使北極航道有望成為國際貿易的重要運輸幹線，北極航道包含東北航道、西北航道和中央航道，中國願依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。

俄國 俄羅斯 航線

上一則

財政壓力大沒錢了 中國發特別國債 史上第4次

下一則

眾院通過軍援台灣100億美元法案 北京要求美方刪除

延伸閱讀

為戰敗做準備？前幕僚：普亭逃亡計畫 考慮撤至阿根廷或委內瑞拉

為戰敗做準備？前幕僚：普亭逃亡計畫 考慮撤至阿根廷或委內瑞拉
俄軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚曝普亭弱點

俄軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚曝普亭弱點
在俄關押10個月後 球星格林納抵達德州

在俄關押10個月後 球星格林納抵達德州
俄國銷亞洲石油突破G7價格上限 歸功於這項秘密武器

俄國銷亞洲石油突破G7價格上限 歸功於這項秘密武器

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西
費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分
沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議