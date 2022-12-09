香港學者預期：中國新冠疫情恐出現「海嘯式爆發」

一則影片的截圖顯示，9日在湖北武漢一所醫院外有不少患者正在等待就醫。路透

在民意壓力下，中國近期開始鬆綁早前嚴格的防疫措施。對此，香港 大學生物醫學學院教授金冬雁9日在香港電台節目中表示，如果不是準備得好，在冬季情況下放寬政策，中國出現「海嘯式爆發」的可能性是大的。

他指出，中國內地不一定能夠像香港一樣，在兩個月內就結束海嘯式爆發。他舉例說，台灣爆發Omicron疫情 後就沒有回落過。

金冬雁強調，中國現在最重要的目標是「保醫院、保長者」。如果不用做核酸檢測便能進入醫院，將容易發生院內感染，屆時將「保不住門診」。

華爾街日報也報導，公共衛生專家預期，中國放鬆「動態清零」政策可能會迎來一波感染潮，香港就可作為一個警示性的例子。

今年初在香港爆發的Omicron疫情造成近6,000人死亡，疫情爆發時香港老年人群的疫苗 接種率比內地低。目前中國有超過20%的80歲以上的老年人完全沒有接種疫苗，這個群體中也只有40%接種過第三劑疫苗。

但香港的醫院擁有更好的設施來應對重症病例。根據發表在《重症監護醫學》（Critical Care Medicine）雜誌的一項研究指出，2020年中國每10萬人擁有3.6張重症監護床位，香港則是7.1張床位。

總部設在倫敦的健康分析公司Airfinity11月底曾估計，若以香港為參考，中國取消「動態清零」可能導致130萬至210萬人死亡。

香港科技大學公共政策專家Donald Low說，在未來幾周，醫院會變得不堪重負，死亡人數將高得嚇人，這可能會在民眾中引起進一步的不信任和憤怒，進而可能導致地方政府隱瞞或少報新冠死亡人數。

明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任Michael Osterholm則警告，病例的激增可能會給新冠病毒帶來新的變異機會，從而對中國境外產生重大影響。

不過官方公布的數據卻顯示，中國近期每日新增感染者呈現下降走勢。根據國家衛健委通報，8日新增本土病例3,588例，新增本土無症狀感染者1萬3,004例。