中國將把方艙醫院升級為「亞定點醫院」

中國將升級改造原有方艙醫院。（中新社資料照片）

在宣布進一步優化疫情防控的十條措施後，9日下午，中國國務院聯防聯控機制連續第三天召開記者會，中國國家衛健委官員表示，目前中國重症醫療床位有約13.81萬張，為更好滿足下一階段醫療服務需求，要地方按照城市人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。

過去，中國方艙醫院用於收治新冠肺炎 輕症、無症狀感染者，但最新的防疫措施允許上述情況感染者居家隔離。

中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝指出，目前，全中國的重症醫學 床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構重症醫學床位是10.65萬張，重症醫學床位接近每10萬人10張的水準。

她說，為更好滿足和適應下一階段醫療服務需求，已指導地方加強醫療資源的準備和建設，包括進一步做好發燒門診的建設、指導各地加強定點醫院醫療資源的準備，以及要以地級市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院，做好二級醫院重症資源的準備、推動三級醫療機構重症資源的擴容和改造。

所謂亞定點醫院，焦雅輝表示，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。「所有這些擴容和改造工作，要求各地務必在12月底之前完成。」

焦雅輝也表示，已要求中國所有醫療機構，都要接診新冠肺炎核酸檢測 陽性患者，不能以核酸陰性、陽性結果區分接診患者，應完全出於醫療需要。

她還說，社會面核酸檢測點不能隨意裁撤，要保持現有的布局和規模不變，且要維持穩定一段時間，滿足「願檢盡檢」者的需求，何時撤除將完全取決於社會需求。

同場記者會上，北京中醫醫院院長劉清泉還說，臨床實踐證明，中醫藥及中西結合救治的效果是顯著的，特別是能夠顯著改善新冠肺炎患者發熱、咽喉疼痛、咳嗽、乏力等症狀，在縮短核酸轉陰時間等方面具有很好的優勢。