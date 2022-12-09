我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在俄關押10個月後 球星格林納抵達德州

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

中國將把方艙醫院升級為「亞定點醫院」

記者陳政錄／北京即時報導
中國將升級改造原有方艙醫院。（中新社資料照片）
中國將升級改造原有方艙醫院。（中新社資料照片）

在宣布進一步優化疫情防控的十條措施後，9日下午，中國國務院聯防聯控機制連續第三天召開記者會，中國國家衛健委官員表示，目前中國重症醫療床位有約13.81萬張，為更好滿足下一階段醫療服務需求，要地方按照城市人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。

過去，中國方艙醫院用於收治新冠肺炎輕症、無症狀感染者，但最新的防疫措施允許上述情況感染者居家隔離。

中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝指出，目前，全中國的重症醫學床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構重症醫學床位是10.65萬張，重症醫學床位接近每10萬人10張的水準。

她說，為更好滿足和適應下一階段醫療服務需求，已指導地方加強醫療資源的準備和建設，包括進一步做好發燒門診的建設、指導各地加強定點醫院醫療資源的準備，以及要以地級市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院，做好二級醫院重症資源的準備、推動三級醫療機構重症資源的擴容和改造。

所謂亞定點醫院，焦雅輝表示，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。「所有這些擴容和改造工作，要求各地務必在12月底之前完成。」

焦雅輝也表示，已要求中國所有醫療機構，都要接診新冠肺炎核酸檢測陽性患者，不能以核酸陰性、陽性結果區分接診患者，應完全出於醫療需要。

她還說，社會面核酸檢測點不能隨意裁撤，要保持現有的布局和規模不變，且要維持穩定一段時間，滿足「願檢盡檢」者的需求，何時撤除將完全取決於社會需求。

同場記者會上，北京中醫醫院院長劉清泉還說，臨床實踐證明，中醫藥及中西結合救治的效果是顯著的，特別是能夠顯著改善新冠肺炎患者發熱、咽喉疼痛、咳嗽、乏力等症狀，在縮短核酸轉陰時間等方面具有很好的優勢。

醫學 新冠肺炎 檢測

上一則

「藍朋友」成男朋友…川震「鐵腿女」戀上消防員 37萬網友祝福

延伸閱讀

爛攤子… 核酸檢測公司首傳破產 「核酸造富時代結束」

爛攤子… 核酸檢測公司首傳破產 「核酸造富時代結束」
胡錫進痛批中國衛健委：每日感染數字失真、乾脆不要報

胡錫進痛批中國衛健委：每日感染數字失真、乾脆不要報
鍾南山：Omicron感染者 99%在10天內會完全康復

鍾南山：Omicron感染者 99%在10天內會完全康復
北京對進返京人員 不再查驗核酸證明和健康碼

北京對進返京人員 不再查驗核酸證明和健康碼

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
中國駐美大使秦剛 演講中暗示將卸任返國

中國駐美大使秦剛 演講中暗示將卸任返國