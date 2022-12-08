我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女童寫信想養「獨角獸」洛杉磯可愛回覆：記得餵牠吃西瓜

日富豪帶8人上太空 名單揭曉 真的有BIGBANG成員

首架中國國產C919客機 上海起飛交付東方航空

記者廖士鋒／即時報導
首架C919將交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）
首架C919將交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）

中國首架國產C919客機9日上午交付給東方航空。這也是這款飛機歷經十餘年研製後，終於宣告交機給客戶。

綜合央視新聞、觀察者網報導， 9日上午，研製C919的中國商飛公司將向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。這架註冊號為B-919A的客機，計畫於9日早上10點45分從上海浦東機場起飛，預計11點06分抵達上海虹橋機場。

此前據人民網報導，11月8日在第14屆中國國際航空航太博覽會上，國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租七家租賃公司與中國商飛公司簽署300架C919飛機確認訂單和30架ARJ21飛機確認訂單。截至目前，中國商飛已獲得1,115架大飛機C919訂單。

C919的單價也在東航5月增購時遭到曝光，每架為人民幣6.53億元。

中國商飛官網資料顯示，「大飛機」早在2006年即被中國官方確定為16個重大科技專項之一。2007年C919大型客機立項。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證。整體研發歷時約16年。

機場 東方航空 東航

上一則

周世鋒揭709事件真相 控訴傅政華孫力軍團夥

下一則

李克強會4國際經貿組織領袖 重申中國堅持「對外開放」

延伸閱讀

最後一架飛機華州出廠「空中女王」波音747永久停產

最後一架飛機華州出廠「空中女王」波音747永久停產
紐時上海分社長：鬆綁防疫後 中國經濟面臨2大挑戰

紐時上海分社長：鬆綁防疫後 中國經濟面臨2大挑戰
吹薩克斯風的男人（六）

吹薩克斯風的男人（六）
飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警

飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？