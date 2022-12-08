首架中國國產C919客機 上海起飛交付東方航空

首架C919將交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）

中國首架國產C919客機9日上午交付給東方航空 。這也是這款飛機歷經十餘年研製後，終於宣告交機給客戶。

綜合央視新聞、觀察者網報導， 9日上午，研製C919的中國商飛公司將向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。這架註冊號為B-919A的客機，計畫於9日早上10點45分從上海浦東機場 起飛，預計11點06分抵達上海虹橋機場。

此前據人民網報導，11月8日在第14屆中國國際航空航太博覽會上，國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租七家租賃公司與中國商飛公司簽署300架C919飛機確認訂單和30架ARJ21飛機確認訂單。截至目前，中國商飛已獲得1,115架大飛機C919訂單。

C919的單價也在東航 5月增購時遭到曝光，每架為人民幣6.53億元。

中國商飛官網資料顯示，「大飛機」早在2006年即被中國官方確定為16個重大科技專項之一。2007年C919大型客機立項。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證。整體研發歷時約16年。