周世鋒揭709事件真相 控訴傅政華孫力軍團夥

中國2015年爆發抓捕維權人士和律師的「709案」，核心人物周世鋒9月出獄後，近日首度揭露事件真相，他直指這是已落馬的傅政華、孫力軍政治團夥製造的反法治與人權事件，必須肅清其流毒。圖：pixabay

中國2015年爆發抓捕維權人士和律師的「709案」，核心人物周世鋒9月出獄後，近日首度揭露事件真相，他直指這是已落馬的傅政華、孫力軍政治團夥製造的反法治與人權事件，必須肅清其流毒。

光傳媒6日刊出周世鋒的長文「709特大事件真相」。他表示，前司法部長傅政華、前公安 部副部長孫力軍雖然都已被判處終身監禁，但「傅孫政治團夥」的骨幹分子和其他積極支持者還在政法隊伍中掌握司法權力，「繼續踐踏憲法、踐踏人權」。

周世鋒控訴，在傅政華和孫力軍政治團夥成員操縱下，北京 、天津等跨省市公安人員從2015年7月9日凌晨開始，陸續抓走了律師王宇、周世鋒、王全璋、謝燕益、李和平、公民包龍軍、胡石根、吳淦等20人；又從10日起的數日內，專案組對全國各地近千人強制談話、違法傳喚、非法限制人身自由，警告他們不要介入這起案件。警方還威嚇被羈押人：「你們聘請哪個律師，我們就抓哪個律師。」

周世鋒曾是北京鋒銳律師事務所主任，因「顛覆國家政權罪」被判有期徒刑7年，9月24日才出獄。他表示，709事件的直接導火線是自己成功為德國「時代週報」在中國的記者助理張淼辯護，因此遭傅、孫記恨。

據報導，張淼2014年曾透過微信發了香港「占中」的報導和照片，回北京後被控「尋釁滋事」罪名。張淼被捕在歐美引起極大關注，他在北京的看守所被關押9個月後，終於在2015年7月9日深夜近11時被無罪釋放。

但幾個小時後，7月10日早上在旅店休息的辯護律師周世鋒房門被踹開，在沒有出示任何證件和理由說明的情況下，他被帶上黑頭套、膠帶黏住嘴巴、反手銬住被帶到了非法「黑監獄」。在秘密關押期間，他遭到酷刑對待，審訊者曾說「你不要命了，還親自代理張淼案件」。

周世鋒指出，709事件的另一個原因是他及鋒銳律所多年來代理了從2007年到2015年間幾乎所有重大維權事件，如：三鹿毒奶粉案、曹順利案、楊佳案、伊利哈木案等，並提供吳淦、王全璋、李昱涵等人工作機會，讓他們可以實現捍衛人權正義的理想，這些成為他和鋒銳律所「顛覆國家政權」的證據。

根據周世鋒的文章，當局千方百計要羅織他的罪名，為此威脅他的當事人，要求指控他有不正當的男女關係，以及為農民工討薪過程中，對資方拍桌等。但這些都非事實，也被他的當事人拒絕。

周世鋒還講述當局使用的迫害手段，除了在沒有法律手續下抓捕公民、關押到非法的黑監獄，還對被羈押者暴力威脅加體罰。他曾被迫在不到0.5平方公尺的小方塊內，每天在此坐9.5個小時，並經常深夜審訊。

周世鋒控訴，辦案人員偽造訊問筆錄、偽造有關「顛覆國家政權罪」的核心證據，將他和友人的普通聚餐聊天編造成「顛覆國家政權罪的會議」。

他還指，這場被製造出來的709大案是為了政治團夥的利益，「對抗國家主席習近平 」，抹黑中國憲法法律和國際形象。

文章提到，公安人員曾告訴周世鋒，研究過相關卷宗材料的人都說這不構成犯罪，「國家主席習近平兩次做了批示：只要沒有造成嚴重危害，一律從寬處理。意思明確，要求放人。但我們感覺，我們的領導就是和國家主席習近平對著幹。」

周世鋒指出，證據證明所謂「我們的領導」就是孫力軍、傅政華及其同夥。