鄭州富士康解除閉環管理 12月稼動率翻倍至60％

據富聯精密電子（鄭州）有限公司微信官方公眾號消息，富士康鄭州廠區8日解除閉環管理。（取自大河網）

據富聯精密電子（鄭州 ）有限公司微信官方公眾號消息，富士康鄭州廠區8日解除閉環管理。

此前，分析師郭明錤表示，現在鄭州廠區員工人數已達到產能滿載時期的40％至50％，產能逐步修復，預期12月鄭州廠區整體產能利用率可翻倍提升至60％左右，產能利用率逐步提升。

郭明錤指，目前鄭州廠區生產iPhone 缺口超過1200萬支，11月以來關南（深圳觀瀾廠區）產能提升，彌補鄭州廠區產能。

至於富士康的競爭對手立訊精密與和碩是否因此取得iPhone 14 Pro系列組裝代工轉單，據集微網報導，郭明錤分析，預估立訊、和碩的iPhone 14 Pro產能可能在明年2月才會出貨，目前都是產線驗證和送樣階段。

他表示，立訊、和碩在iPhone 14 Pro出貨量沒有太多幫助，還是要看富士康產能提升狀況。

郭明錤並下修第4季iPhone總出貨量至7,600萬支，預估生產缺口約1,000萬部，他表示，由於iPhone關鍵零組件出貨遞延，但明年上半年仍是季節性淡季，不排除明年上半年零組件有砍單狀況。

郭明錤認為，未來兩到三年，蘋果供應鏈 在印度佈局仍有待觀察，不過10年後蘋果相關供應鏈在印度完備可能性高。