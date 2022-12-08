防疫調整後 李克強：中國經濟增速將會持續回升

中國國務院總理李克強。中新社

中國國務院 總理李克強 8日在安徽黃山，會見來出席第七次「1+6」圓桌對話會的世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃和世界貿易組織秘書長伊維拉。李克強表示，隨著疫情 防控優化調整措施的落實，中國的經濟增速將會持續回升。

據央視報導，李克強8日分別會見了三人。對於近期中國的疫情防控措施調整，他說，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下實屬不易。

李克強表示，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施。隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。中方將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，守護人民生命安全，維護好正常生產生活秩序。

李克強說，中方願進一步深化和世銀的合作，共同應對世界經濟面臨的複雜問題。他表示，中方致力於打造市場化法治化國際化營商環境，歡迎各國企業擴大對華投資合作。

李克強還提到，中國是全球經濟治理的參與者、維護者、建設者。中國持續推進高水平對外開放，願和包括IMF在內的各方加強宏觀政策協調，應對債務、氣候變化等全球性挑戰。將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，這將有利於維護國際產業鏈供應鏈的穩定。

至於國際貿易，李克強表示，中方堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制。他說，中方堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化和世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。