紐時上海分社長：鬆綁防疫後 中國經濟面臨2大挑戰

中國民眾小心翼翼戴口罩出遊。中國鬆綁防疫規定後，經濟是否能迅速復甦，全球都在看。(美聯社)

中國鬆綁防疫規定後，經濟是否能迅速復甦，全球都在看。紐約時報（NYT）上海分社社長布拉德瑟（Keith Bradsher）8日發表評論說，嚴格的「清零」封控一直抑制中國經濟成長，如今放寬後，北京仍面臨雙重挑戰：新冠肺炎病例激增，以及消費者支出萎靡不振。

布拉德瑟指出，嚴厲的防疫限制鬆綁的同時，中國經濟正「進入一段脆弱期」，面臨一系列有別於他國經驗的挑戰。

分析師認為，中國消費者支出壓抑得太久，不太可能迅速復甦。中國也遭遇房市景氣下沉，而且必須與時間賽跑趕著讓更多人口接種疫苗 ，尤其是年長者。中國的工廠則面臨需求減弱，因為經濟衰退烏雲正籠罩著主要貿易夥伴歐洲和美國。因此，未來數月展望如何，實難逆料。

西方國家在防疫限制解除後，經濟迅速復甦，是因為家家戶戶在解封後用疫情 期間存下的政府紓困金，恢復外食並搶購機票和預訂飯店房間，使消費者支出呈現報復性反彈。

對照下，中國的情況迥然不同。

今春中國經濟面臨的主要問題，是區域性封城打亂了供應鏈 ，眾多企業已想辦法適應「清零」政策。供應鏈瓶頸逐漸紓解，從上海到美國西岸的貨櫃運費隨之陡降。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）說：「就供應鏈而言，大公司營運其實都恢復正常。他們現在更擔心消費者信心—支出意願減弱。」

另一方面，新冠肺炎造成的健康顧慮仍揮之不去。在西方，解封重啟前，大部分人口往往已接種效力較強的mRNA疫苗及加強劑、已經染疫或兩者皆是。

但官方資料顯示，中國感染新冠的人口比率不到1%；儘管多數人口已打疫苗，但打的是中國本土製的疫苗，保護效力較mRNA疫苗差。80歲以上的老年人是高風險族群，疫苗接種率卻最低。

中國醫師估計，中國八、九成的人口可能在未來數周和數月染疫，而隨著感染潮興起，消費者更不願出門消費。

中國一般家庭也沒有很多閒錢可花。不像美國、香港和歐洲多國政府在疫情爆發頭兩年大撒幣支撐消費者支出，中國的支持措施除了一些城市推出小型計畫鼓勵在地消費外，中央政府並未發補助金給家庭。北京當局寧可大舉投資基礎建設，並在工業補貼上砸錢。政府雖施壓要企業不要裁員，但無需加班使許多勞工頓失大約半數的收入。眾多企業停止招聘。年輕人失業率直逼20%。

中國家庭約有三分之二的儲蓄被不動產綁住，銀行存款在疫情期間雖稍微增加，但大多存入利息較高、數月甚至數年後才可提領的銀行帳戶，也使家庭難以擴大消費支出。

另一點與西方國家不同的是，中國家庭許多是多代同住，家中有老年人，通常都沒接種疫苗，這讓同住的家人更有顧忌出外用餐和購物，唯恐可能把病毒傳給長輩。消費者裹足不前下，旅遊、飯店業首當其衝。