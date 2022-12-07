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鄧小平三女兒弔唁 慰問江綿恆兄弟照片曝光

記者賴錦宏／即時報導
圖為6日北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會。（新華社）
圖為6日北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會。（新華社）

前中國國家主席江澤民遺體5日在北京火化，追悼大會則於6日在人民大會堂舉行。網上流傳一張照片，中共元老鄧小平的三名女兒弔唁江澤民，並和江家家屬合影，但時間地點不詳。

據港媒報導，該照片顯示，鄧小平的三名女兒鄧林、鄧楠、鄧榕與江澤民次子江綿康夫婦、孫女江志雲站在第一排，江澤民長子、上海科技大學校長江綿恆夫婦和孫子江志成站在第二排，神情輕鬆，背後是江澤民遺照，還有前全國政協主席俞正聲、前總理李鵬遺孀朱琳等送的花圈。

1989年六四事件，時任上海市委書記江澤民臨危受命擔任中共總書記。他曾經憶述，鄧小平對他說「中央都決定了，你來當總書記」，「我說另請高明吧。我實在也不是謙虛，我一個上海市委書記怎麼到北京來了呢？但是，小平同志講『大家已經研究決定了』，後來我念了兩首詩，叫『苟利國家生死以，豈因禍福趨避之』，所以我就到了北京。」

江澤民 北京 中共

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