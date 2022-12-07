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「圍爐煮茶」火了 中國年輕人冬日消費新趨勢

中新社成都12月1日電
12月7日，四川成都，市民在茶館裡拍照打卡。 中新社
12月7日，四川成都，市民在茶館裡拍照打卡。 中新社

三五好友圍坐于溫暖的炭爐旁談天說地，茶水在茶壺內沸騰，烤制的土豆、玉米、花生逐漸散發香氣……12月1日上午，成都一茶館內坐滿了「圍爐煮茶」的民眾，炭火為寒冷冬日增添暖意。隨著「圍爐煮茶」這一新興吃茶方式逐漸風靡，中國多地都市掀起一股冬季消費新風潮。 

「圍爐煮茶」的歷史悠久，早在唐代，茶聖陸羽就在《茶經》中記錄了煮茶的過程，而這一傳統喝茶方式近年來再度「翻紅」的背後，是中國新式茶飲產業的快速增長。艾媒咨詢發佈的數據顯示，2021年中國新式茶飲市場規模達到2795.9億元人民幣（約400億美金），消費者的需求將持續上漲，預計2025年新式茶飲市場規模將達到3749.3億元（約537億美金）。 

經查詢，「圍爐煮茶」在某短視頻平台上的話題播放量已超過16億次；多個點評軟件上，成都、天津、上海、杭州、福州、廣州等城市，相關商家數量眾多；淘寶上更有約2萬件有關商品供消費者挑選。

12月7日，四川成都，一茶館內坐滿了“圍爐煮茶”的民眾。中新社
12月7日，四川成都，一茶館內坐滿了“圍爐煮茶”的民眾。中新社

多次體驗「圍爐煮茶」的「80後」市民黃超鵬認為，這種方式為自己與友人提供了「慢社交」的滿足感。「大家一邊擺龍門陣一邊喝茶，不時還要翻動正在烤的東西，減少了玩手機的頻率，感覺關係更親近了，整個人狀態很舒服。」 

記者瞭解到，僅成都這座「泡在茶湯裡的城市」，就有超過20000家各式茶館，其中提供「圍爐煮茶」服務的約有上千家。而這一冬日消費新方式不僅存在於壩壩茶舖和各類新中式茶館，也出現在一些咖啡館、音樂餐吧的產品列表上。 

「目前我們正在經營的兩家茶館每天能接待500余名顧客，天天滿員，排隊是常事。」成都「春宵茶食」負責人鍾語萌介紹，茶館主打「圍爐煮茶」，通過茅草屋、石磨長桌、竹編椅子、漢服等元素增強顧客體驗感，客戶群體逾八成都是年輕人。

該市另一家提供「圍爐煮茶」服務的茶飲店「晴山茶食」同樣生意火爆。其負責人焦浩舉告訴記者，自今年7月正式營業以來生意很好，目前二店、三店正在籌備中。「我們的客戶也以年輕人為主，因此我們創新推出了很多產品，比如紅酒肉桂茶、煮奶茶等，想通過一種更潮的方式，更好地滿足消費者的多元需求。」 

值得一提的是，「圍爐煮茶」這一傳統吃茶方式，也吸引了不少傳統文化愛好者前來體驗。將煮好的茶倒入杯中，再將花生放上炭爐，「90後」市民易檸身著傳統馬面裙，與友人閑聊。「這幾年國潮風很受歡迎，我希望『圍爐煮茶』的火爆能够喚醒更多人對中國傳統文化的記憶，讓其實現更好的傳承發展。」 

12月7日，四川成都，在茶館裡煮茶的市民。中新社
12月7日，四川成都，在茶館裡煮茶的市民。中新社

成都餐飲同業公會執行會長袁小然介紹，「圍爐煮茶」是繼春夏季的露營、飛盤等「網紅」項目後，一種新「出圈」的潮流生活方式，其充滿儀式感和互動感的體驗過程，尤其受到年輕一代青睞，不僅滿足了他們的消費需求，更提供了一種社交新場景。

在袁小然看來，「圍爐煮茶」不僅契合了中國人愛茶之風，有其傳統文化背景，更為茶飲行業提供了新的消費場景，其發展也符合冬日「暖經濟」的內涵。「重要的是，它的可複製性非常強，商家方便應用，也能融入很多奶茶、果茶等創新產品，『圍爐煮茶』正迎來發展風口。」

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