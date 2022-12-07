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北京公布防疫調整 進返京不再查核酸

中國疾控專家警告 壓制的代價 將使新冠疫情拖得更長

記者廖士鋒／即時報導
中國專家馮子健認為，最終會有80%到90%人會感染新冠肺炎。圖為上海市民7日接受核酸檢測。路透
中國專家馮子健認為，最終會有80%到90%人會感染新冠肺炎。圖為上海市民7日接受核酸檢測。路透

中國持續放寬防疫措施之餘，有官方專家指出，最終可能有80%到90%的人都都會感染新冠肺炎，也強調若是壓制高峰，會使得疫情拖得更長。

據中國青年報12月7日報導，現任中國國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員、原任中國疾控中心副主任的馮子健，應清華大學邀請，作了一場「如何理性面對奧密克戎（Omicron）」的專題報告。

馮子健提到，總體而言，這個病毒本身已經變得溫和了，「這一點是非常可以肯定的」。他表示，目前資料表明，Omicron感染以後，發生無症狀感染者的比例在50%以上，還有接近50%比例的感染者雖有咳嗽、咽痛、頭痛、流涕、發燒等症狀，但比較輕微。

馮子健直言，不論（疫情防控）政策以什麼樣的形式進行調整，「我們多數人都難免遭遇一次感染」。根據數學模型測算，他透露，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，「我們人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，最終我們可能80%到90%的人都會經歷感染」。

此外，馮也強調第一波大規模衝擊過程中，有三件事急需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。他並示警，壓制高峰的代價是使疫情拖得更長，給社會經濟、人民生活帶來更大壓力。

對於中國醫療系統將面臨巨大壓力的問題，馮子健認為，需要提前做好醫療服務的流程、模式轉換的準備，使沒有接觸過新冠重症病例的醫務人員盡快熟悉新冠的診斷、治療的規則和流程，能夠快速識別重症和有重症傾向的病人。同時還要改進醫院的管理模式，保護正在住院的其他各類病患，並減少因醫護人員感染而造成的人員壓力。

公開資料顯示，中國國務院副總理孫春蘭11月30日在衛健委召開座談會，聽取專家對優化完善防控措施的意見建議時，馮子健是獲邀參與的8位專家之一，座談會後中國官方持續放寬疫情管控措施。

疫情 Omicron 國務院

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