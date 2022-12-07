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上海密接「5+3」隔離 放寬改為5天居家

記者賴錦宏／即時報導
圖為上海虹橋火車站本月6日仍對外地抵達上海人員進行「落地檢」。Getty Images
圖為上海虹橋火車站本月6日仍對外地抵達上海人員進行「落地檢」。Getty Images

中國國務院聯防聯控機制7日發布防疫新十條後，上海市疫情防控工作領導小組辦公室晚間宣布進一步優化調整疫情防控的相關措施，具體提出對符合居家隔離條件的密切接觸者，由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

據澎湃新聞報導，上海也優化調整來滬返滬人員防控措施。取消來滬返滬人員抵滬前需通過隨申辦「來滬返滬人員服務」小程式填報相關資訊、抵滬後及時向所在居村委和單位（或所住賓館）報告的要求。

對於來滬返滬人員抵滬後不再實施「落地檢」、「三天三檢」和第5天進行1次核酸檢測；未開展落地檢、三天三檢的，不再對其隨申碼賦黃碼；來滬返滬人員抵滬不滿5天者，其隨申碼、場所碼等展示介面不再顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，不再限制其進入相關公共場所。

對於何時能放寬入境隔離管制措施，中國國家衛健委發言人米鋒7日表示，會依法依規逐步推進、加快推進，8日中國國務院聯防聯控機制還將繼續召開新聞發布會，給了進一步推出優化措施的期待。

值得關注的是，現行中國對入境人員仍是採取「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」措施。8日國務院聯防聯控機制即將召開對入境隔離措施優化的新聞發布會上，會否比照上海從現行對密接者「5+3」隔離改為「5」，頗受外界關注。

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