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北京公布防疫調整 進返京不再查核酸

記者陳政錄／北京即時報導
北京7日晚間召開記者會宣布防疫措施。（取自騰訊網）
北京7日晚間召開記者會宣布防疫措施。（取自騰訊網）

在中國國務院聯防聯控機制發布進一步優化防疫措施的十項新政後，北京市政府7日晚間召開記者會，也發布了北京的十條措施，包括對進返北京人員不再查驗核酸檢測陰性證明，抵京後不再執行落地「三天三檢」等。

北京市衛健委書記鐘東波7日公布，自即日起，北京市實行以下十條優化疫情防控工作措施。

一，科學精準劃分風險區域；

二，落實高風險區快封快解；

三，優化核酸檢測查驗措施；

四，優化調整隔離方式；

五，保障群眾基本購藥需求；

六，保障正常醫療秩序；

七，加快推進老年人疫苗接種；

八，加強重點人群摸底建檔；

九，保障社會正常運轉；

十，優化學校疫情防控。

按照措施，北京市要求劃定高風險區不得隨意擴大到小區、社區和街道（鄉鎮）等區域，不得取各種形式的臨時封控。同時，高風險區出現續發病例的，只管控續發陽性住戶，不得延長其他人員的管控時間。

在核酸查驗上，北京市宣布，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地「三天三檢」，但「按照我市（北京市）有關防控規定執行。」

北京市也仍然要求，進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學、醫療機構住院部、餐飲（內用）、室內健身等場所和網咖、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所，須掃碼並查驗48小時核酸陰性證明，上述有關場所工作人員須從其規定一併執行。同時，重要單位、大型企業和重大活動可根據需要，確定核酸檢測查驗等防控措施。

在對陽性感染者的安排上，北京市宣布，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

醫療需要方面，北京市要求藥店要正常運營，不得隨意關停，不限制民眾購買退熱、止咳、抗感染、治感冒等非處方藥，對購藥人員不做實名登記，不彈窗、不追訪。在保障社會運轉上，北京市稱嚴禁以各種方式封堵消防通道、單位門、小區門，非高風險區不得限制人員流動等，以及進行白名單管理。學校方面，北京市政府稱，沒有疫情的學校要正常展開線下教學活動。

北京市政府發言人徐和建表示，「回歸正常是我們的共同心願」，做好新形勢下的疫情防控需要我們科學理性對待。

他說，進一步優化防控措施不是「一放了之」，對待疫情我們還要保持不大意、不焦慮，並喊話北京市民盲目囤藥、焦慮囤藥，不科學，也沒必要，呼籲注意做好自我防護，科學佩戴口罩、積極接種疫苗。北京將按照要求，銜接已有助企紓困措施，力爭最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。

北京 疫情 檢測

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