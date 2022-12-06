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中美夾縫求生 美媒：Tiktok與華府協議仍陷僵局

記者黃雅慧／即時報導
華爾街日報引述消息人士指出，拜登政府與中資字節跳動旗下的TikTok之間，就保障美國用戶私隱的談判陷入膠著。（路透）
華爾街日報引述消息人士指出，拜登政府與中資字節跳動旗下的TikTok之間，就保障美國用戶私隱的談判陷入膠著。（路透）

中國短影音平台抖音國際版Tiktok正在美國遭受沉重的政治壓力。據「華爾街日報」報導，消息人士指出，拜登政府與中資字節跳動旗下的TikTok之間，就保障美國用戶私隱的談判陷入膠著。因有美國官員要求制訂更嚴格限制措施，以確保美國國家安全。TikTok方面表示，公司期待與美國政府達成協議，以消除對方憂慮。

據了解，TikTok現階段最關鍵的事件應該是與美國外國投資委員會（CFIUS）的談判。此前，雙方已基本同意TikTok的美國用戶數據，將存儲於甲骨文公司設在美國的服務器，以限制TikTok直接接觸相關資料。

知情人士透露，一些華府官員試圖令TikTok的安全規管變得更加嚴格，以回應當局關注。同時，共和黨開始推動完全禁止TikTok應用程序，令到雙方談判陷入僵局。

此前，「紐約時報」在9月曾報導，當時達成的協議草案大致是不會要求抖音剝離賣出TikTok，但需要在數據安全和管制架構上做出改變。

事實上，2020年時任總統川普要求字節跳動出售或剝離TikTok在美業務，否則便命令其下架。雖然該行政命令在拜登上任後撤銷，但拜登政府仍持續給予Tiktok新的壓力，包括要求審查與中方等國有潛在聯繫的所有軟體應用。2日，聯邦調查局局長雷 （Christopher Wray）在密西根大學福特公共政策學院再次重申抖音集團下屬的TikTok對美國國家安全造成隱患。

而TikTok在回應美方要求做出許多努力。比如雇傭大量西方政治、政策和傳播專業人士，無論是設立美國本地的數據中心、建立官方透明化中心，還是積極回覆各種查詢，TikTok試圖消除來自美國各方批判聲音。甚至近期在美國科技業裁員浪潮下，逆勢在美徵才，也被認為與消除美方疑慮有關。

TikTok 拜登 抖音

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