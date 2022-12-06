中防疫擬鬆綁 專家:新冠肺炎應改稱「新冠病毒傳染病」

中國多名中醫專家稱，新冠肺炎應改為「新冠病毒傳染病」。圖為河南鄭州市中醫院早前加緊熬製中藥湯劑對抗疫情。（中新社）

外媒報導中國政府有可能把新冠病毒的傳染病防控等級從「乙類甲管」下調至「乙類乙管」。中國多名中醫醫學 專家稱，新冠病毒已經變異成了另一種病，應改稱為「新冠病毒傳染病」。

北京 日報報導，中華中醫藥學會感染分會5日晚召開專家共識會。北京中醫藥大學黨委書記、中華中醫藥學會感染分會主任委員谷曉紅表示，這次會議上，她和十幾名副主任委員達成共識：新冠肺炎應更改名稱，改為新冠病毒傳染病。

谷曉紅還是北京中醫藥大學中醫疫病研究院院長，兼任教育部中醫學類教學指導委員會主任委員、中華預防醫學會副會長等職，同時也是國務院新冠肺炎聯防聯控機制科研攻關組專家。

她說，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確。因為也有相當一部分人並沒有得肺炎，可能造成的還會是肝功能、腎功能損害。經過這三年，從專家的角度來說，病毒已經變異成了另一種病，很少造成肺部感染，

谷曉紅說，目前廣東一些專家提議把病毒稱作新冠病毒感冒，但「感冒」同樣沒有強調傳染性。命名突出傳染性，有助於提示民眾做好防護，因為有基礎病的人還要注意防止感染後發展為重症。

她說，面對Omicron，預防思路應該從被動檢測向主動預防轉變。除接種疫苗外，中藥在預防、治療、診斷方面都會起到很大作用。從預防來講，《黃帝內經》說「正氣存內，邪不可干」，是說體內的環境調整後，包括新冠病毒在內自然界存在的各種病毒和細菌，不一定會使人感染。所以有的人會得，有的人不得，和內因有很大關係。

谷曉紅表示，過去兩周，北京中醫藥大學經歷了一場疫情 「遭遇戰」。疫情發生後，即採用新冠病毒的中藥預防藥方進行預防。由學校代煎藥，為密接學生每天服兩次，連續服用三天到五天，起到了較好效果。