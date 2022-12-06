我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

本屆第2場PK 摩洛哥門將一夫當關 3:0淘汰西班牙

公衛專家：中國擺脫清零陷兩難 未來數周是關鍵

中央社台北6日電
公衛專家黃嚴忠在紐約時報撰文，指中國如何擺脫「清零」陷兩難，老人疫苗接種率低，放鬆措施可能有62萬人死亡，不放鬆則一線地方政府面臨越來越大的公眾和財政壓力，而未來數週是關鍵。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社
公衛專家黃嚴忠在紐約時報撰文，指中國如何擺脫「清零」陷兩難，老人疫苗接種率低，放鬆措施可能有62萬人死亡，不放鬆則一線地方政府面臨越來越大的公眾和財政壓力，而未來數週是關鍵。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

公衛專家黃嚴忠在紐約時報撰文，指中國如何擺脫「清零」陷兩難，老人疫苗接種率低，放鬆措施可能有62萬人死亡，不放鬆則一線地方政府面臨越來越大的公眾和財政壓力，而未來數週是關鍵。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員及美國西東大學（Seton Hall University）外交與國際關係學院教授黃嚴忠4日在紐約時報撰文，指中國領導人正處於危險的兩難境地，一方面他們對消滅疫情的執著使中國避免了大規模死亡，但另一方面付出高昂代價，造成嚴重的社會和經濟困境，引發上週末中國爆發了幾十年來最大規模反政府抗議活動。

黃嚴忠說，中國國家主席習近平提倡嚴厲的「清零」政策已無以為繼，並面臨著艱難的選擇，放鬆可能導致大規模死亡，但堅持下去可能會將中國社會推向崩潰。

他解釋，這源於中國一開始阻截病毒蔓延，感染率保持在極低水平，民眾因沒接觸病毒而不能產生免疫力。

2020年底中國啟動疫苗接種，但中國自行研發的疫苗有效性相對較低，又未允許進口外國疫苗。同時，低感染人數給民眾製造了虛假的安全感，使老人沒有動力接種疫苗，目前不足一半的80歲及以上老人有接種加強劑。

黃嚴忠說，如果1/4的中國人在政府放鬆防疫措施後首6個月內被感染（這一比例與美國和歐洲的Omicron疫情一致），中國最終可能會有3.63億人感染，約62萬人死亡，每天有3.2萬人住進重症病房，並可能引發社會和政治危機，3年來的抗疫將付諸東流。

不過，黃嚴忠又說，過去一週中國每天新增病例一度達創紀錄的數萬例，已追蹤或隔離數百萬密切接觸者，在北京為安置這類病例而建造的臨時設施已經滿了80%。

根據政府數據，絕大多數病例是無症狀，地方政府正面臨越來越大的公眾和財政壓力，要求放鬆措施。如果缺乏北京中央的明確指引，可能會因重新開放而引發混亂和更多人感染。

黃嚴忠表示，遏制疫情很大程度依賴公眾對官方的認同，但上週的抗議活動顯示，公眾的耐心與支持正迅速消失。

黃嚴忠建議，中國領導人必須緊急換檔，而不是在「清零」政策投入更多資金。中國應迅速增加民眾可接種更有效疫苗的途徑，包括引入外國疫苗，以及抗病毒藥物，並發起全國性疫苗接種運動。

當局也應將住院限制在最嚴重病例，減少醫療壓力；摒棄習近平之前提及的抗擊疫情「人民戰爭」論調，轉而考慮COVID-19可能只是上呼吸道感染的現實。

他說，接下來的幾週將是關鍵時刻，而鑒於習近平對「清零」的深入政治投資，這些變化都必須謹慎進行。

疫苗 疫情 習近平

上一則

B站開啟新一輪裁員 直播及漫畫是重災區

延伸閱讀

沙烏地新聞社：習近平7日抵達沙國訪問3天

沙烏地新聞社：習近平7日抵達沙國訪問3天
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算
習近平7日訪問沙烏地阿拉伯出席雙邊峰會

習近平7日訪問沙烏地阿拉伯出席雙邊峰會
中國將放寬防疫、開放邊境？路透：最快12月7日宣布新措施

中國將放寬防疫、開放邊境？路透：最快12月7日宣布新措施

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
中美角力戰，華為成為被制裁的對象，孟晚舟因此被波及。（Getty Images）

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

2022-11-30 16:08

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
真實身分證、駕照 延至2025年執行

真實身分證、駕照 延至2025年執行