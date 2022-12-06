追悼江澤民 習近平推崇江推動「九二共識」、平定六四

江澤民追悼大會6日在北京人民大會堂舉行。（央視新聞截圖）

中共前最高領導人江澤民 追悼大會北京時間6日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平 致悼詞時，回顧並推崇江澤民的一生。習近平稱，江澤民推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反台獨重大鬥爭。

追悼大會在6日上午10時（美東5日晚上9時）開始，江澤民的骨灰放置正中央由中國共產黨黨旗覆蓋，正前方花圈上輓聯寫著「你永遠活在我們心中」，落款人是江的遺孀王冶坪率全家。王冶坪坐著輪椅出席追悼大會，神情哀戚，後方家屬不斷輕拍其背安慰。出席的還有中共現任與卸任的多位領導人、高級幹部，北京各界代表等。

94歲的江澤民遺孀王冶坪坐著輪椅出席江澤民追悼大會。（央視新聞截圖）

大會先默哀三分鐘，接著由習近平致悼詞，全程歷時一小時，習近平致詞時約52分鐘。

習近平說，「我們愛戴江澤民同志 ，懷念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身」。

沿襲六四論述 稱其為「嚴重政治風波」

習近平說，在黨的13三屆一中全會上，江澤民當選為中央政治局委員，並隱晦提到六四天安門事件為「1989年春夏之交中國發生嚴重政治風波」，習說，江澤民堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。

江澤民的骨灰用中共黨旗覆蓋，江澤民骨灰正前方花圈上輓聯寫著「你永遠活在我們心中」，落款人是江的遺孀王冶坪率全家。（央視新聞截圖）

「在黨的13屆四中全會以後13年中，江澤民領導我們從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是領導我們成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進」。

稱江實現港澳回歸、開展反台獨鬥爭

習近平說，江澤民同志實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反台獨重大鬥爭。他始終以寬廣的世界眼光洞察世界形勢發展總趨勢，提出一系列外交和國際戰略思想，積極推動世界走向多極化，推進國際關係民主化，尊重世界多樣性，推動成立上海合作組織，領導我們打開外交工作嶄新局面。

習近平還說，「江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的16大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替」。