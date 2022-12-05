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中媒：48城不再查驗核酸 胡錫進：開放的速度超出預期

記者陳言喬／即時報導
中國多地宣布不再展開常態化核酸檢測。找尋核酸檢測點愈來愈難。圖為北京市朝陽區望京街道的一個社會常態化核酸檢測點。（中新社）
中國多地宣布不再展開常態化核酸檢測。找尋核酸檢測點愈來愈難。圖為北京市朝陽區望京街道的一個社會常態化核酸檢測點。（中新社）

中國放寬防疫措施，多地宣布不再展開常態性化核酸檢測，中媒統計至少已有48個城市不再查驗核酸證明。中國媒體人胡錫進稱，開放速度超出預期，這也意味著全中國範圍內的完全流動自由和進入公共場所的自由。

北京青年報統計，中國目前至少有48個城市宣布，除養老院、醫院等特殊場所，其他公共場所均不再查驗核酸檢測證明，一些城市的公共交通工具不再查驗核酸證明甚至不查健康碼、不掃場所碼，多個城市也宣布不再展開常態化核酸檢測。

環球時報前總編輯胡錫進在微博表示，各地調整大刀闊斧，全國自由流動和當地自由進入呼之欲出形勢真是發展得很快。這樣的變化速度超出了很多人的預期，正所謂形勢比人強。南方市場經濟發達，組織規範的防疫行動尤其困難，浙江省是中國民營經濟的重鎮，南方採取的放開措施更加徹底，這顯然是實際形勢使然。

他說，中國是統一大市場，內部人員流動頻密，當一些省市已在大刀闊斧重塑防疫邏輯時，其他地區固守過去的老作法已無可能。奧密克戎的毒性有所降低，這是真實的，放開封控的種種好處也是人民群眾真正渴求的。

胡錫進表示，「我們到了需要在生活中把新冠這種病當成流感對待的時候。老胡很多在駐外機構工作的朋友們告訴我，他們早已融入到當地社會的環境中，像當地人一樣生活，面對逐漸被遺忘的新冠病毒。都是中國人，他們在國外可以無拘無束地生活，我們在國內為何就不能那樣做呢？」

他說，「我們需要一起走向新的生活，青壯年人過得精彩，這也是老人們的願望，衝出疫情的束縛，這是給幼小孩子們換一個童年的背景。我們在做一件水到渠成的好事，請不要帶著悲悲戚戚的情緒迎接這份新的生活」。

檢測 防疫 北京

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