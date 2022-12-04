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美與沙烏地阿拉伯疏遠 習近平赴首屆中阿峰會

中國新聞組／北京5日電
第一屆中國與阿拉伯國家的領袖峰會將於9日在沙烏地阿拉伯舉行，外媒報導，中國國家主席習近平將會到訪。圖為2018年11月習近平會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。（新華社）
第一屆中國與阿拉伯國家的領袖峰會將於9日在沙烏地阿拉伯舉行，外媒報導，中國國家主席習近平將會到訪。圖為2018年11月習近平會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。（新華社）

路透引述知情的沙烏地阿拉伯外交官透露，沙國將在12月9日舉辦首屆中國與阿拉伯國家峰會（中阿峰會），屆時在沙國訪問的中國國家主席習近平將出席，雙方並將尋求達成更多經貿合作協定。

上月22日，北京駐杜拜總領事館稱，首屆中阿峰會將於12月上旬在沙國召開，強調峰會「在中阿關係史上具有里程碑意義」。

路透報導，消息人士稱，習近平計畫於12月7日抵達沙國首都利雅得，中方代表團將與海灣國家、其他阿拉伯國家簽署數十項協議與合作備忘錄，內容涉及能源、安全和投資等領域，預計會有許多阿拉伯國家領導人出席。

習這趟出訪的背景正值美國、沙烏地阿拉伯因能源供應等爭端，兩國關係陷入低谷。

美國之音引述專家分析，伴隨中國崛起，其在中東的經濟和外交影響力提升；美國似正在淡出中東，且與沙烏地阿拉伯等傳統夥伴國家漸行漸遠，這個擁有豐富石油資源地區的國家則與北京的關係日趨緊密。

華盛頓近東政策研究所研究員拉姆利（Grant Rumley）說，可能會看到中東國家許多領導人出現在峰會上，並且公開表示與中國友好。

前澳洲駐北京大使館外交官阿夫特曼說，中阿將尋求達成更多經貿合作協定，包括可能簽署中國和海灣阿拉伯國家合作委員會成員間的自由貿易協定，首度將彼此視為戰略性關係。

中國外交部近日發表約1.8萬字的《新時代的中阿合作報告》指出，中國願以中阿峰會為契機，與阿拉伯國家一道弘揚中阿傳統友好，不斷充實和深化中阿全方位、多層次、寬領域合作格局，攜手構建面向新時代的「中阿命運共同體」。

據港媒報導，選擇沙國作為首屆中阿峰會的舉辦國，彰顯北京對中沙關係的重視。過去30年來，中沙兩國在政治、經濟和軍事場域的合作不斷深化；沙國已是中國在中東和北非地區的最大貿易夥伴。

報導分析，阿拉伯國家作為「中間地帶」，目標仍是尋求地緣平衡。以沙國為例，美國退出中東使其感知到安全隱憂，沙國雖為此疏遠美國，並逐步深化與北京互動，卻也認為北京無法取代美國，為自己或其他海灣國家提供安全保護傘，且北京亦缺乏上述戰略動機。

近年阿拉伯國家深化與北京經貿互動。2021年，中阿貿易額達3303億美元，比十年前增長1.5倍。

北京 沙烏地阿拉伯 習近平

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