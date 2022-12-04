中國地產老闆紛紛辭職 今年來近50家房企董事長離任

今年以來中國已有近50家房企董事長離任，房企董事長頻繁更迭現象引人注目。(新華網)

據每日經濟新聞不完全統計，今年以來中國已有近50家房企董事長離任。多位業內專家表示，房企董事長頻繁更迭現象確實引人注目，一般會由股權變動、公司戰略調整、實際控制人新老接替以及階段性策略需要等因素引發。

企查查平台資料顯示，正榮集團11月16日發生人事變更，法定代表人從姜彥變更為李愛應，歐宗榮退出董事長職務，歐國強、黃仙枝退出董事職務。李愛應為新執行董事、經理，同時公司不再設立董事會。

11月16日，深振業A公告，因工作變動原因，董事長趙宏偉申請辭去公司董事、董事長、專門委員會委員等職務，並宣佈由董事、總裁李偉臨時主持董事會工作，直至董事會按照相關規定選舉產生新任董事長。

11月18日，廈門大唐房地產 集團有限公司法定代表人由郝勝春變更為顏世榮，郝勝春由總經理、董事變更為董事長，吳迪退出董事長職務，陳碧香、唐國鐘、張建華退出董事職務，新增顏世榮為經理、董事。

更換最多的當屬廈門建發系。今年8月25日，建發房產、建發國際、建發物業、建發合誠先後發佈人事變動公告。

據上述4家公司發佈的公告顯示，莊躍凱不再擔任建發房地產法人、董事長、董事，並辭任建發國際執行董事、董事會主席、提名 委員會主席，建發物業非執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員，建發合誠董事長、戰略委員會主任委員。

據不完全統計，僅11月，已有超5位中國市房企董事長職位宣布變更。而更早之前，深振業A、建發國際、大悅城、中國金茂等均先後宣佈公司董事長或因工作需要、或因身體原因等不再繼續擔任公司董事長一職。

事實上，受行業整體形勢影響，近年來中國房地產人事變動頻繁，但鮮有掌門人變動。

中國企業資本聯盟副理事長、IPG中國首席經濟學家柏文喜指出，上市公司董事長的變更，除了到期退休 、國央企的人事調動與調整之外，民營企業的董事長調整一般會由股權變動、公司戰略調整、實際控制人新老接替以及階段性策略需要等因素引發。但也不排除有些董事長乃至法人代表的調整，只是為了在公司風險較大的情況下實現公司風險與實際控制人風險的切割，這對於企業發展則未必有利。