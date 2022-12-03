官方未通報新增 周遭人卻「應陽盡陽」 河北防疫惹議

保定防疫政策掀起中國輿論極大爭論。圖為保定樂凱大街。（圖／取自「保定發布」微信公眾號）

中國各地防疫 措施是否因應「白紙運動」而調整，近日備受矚目。而河北保定一躍成為輿論關注焦點，原因在於官方並未通報新增確診者，但多位網友都表示自己或者身邊的人近日早就紛紛「應陽盡陽」，這種疑似「躺平」的政策引起熱議。

河北省內不少城市，在這一波防控政策調整中，曾做出引人注目的嘗試。例如石家莊早在11月15日就曾布告目前廣為流行的公共交通不再查驗核酸陰性證明政策，是極早放寬的指標性城市。而保定雖然沒有公開發文大幅改變防疫政策，但實際上的作為也受關注。

人口逾1,000萬的河北保定疫情 防控政策，3日受到熱烈討論，且一舉衝上中國社交平台的熱搜。不少IP屬地位在河北的網友都表示，自己身在保定，確實「大家都在發燒」、且有人亮出自行到藥店購買服藥的照片，不少人還強調身邊親友「應陽盡陽」。

不過根據河北省衛健委3日通報，全省新增確診者加無症狀感染者361例，其中保定並無報告病例。很多網友公開表示，自己得到的處理是「居家隔離等自癒」。

保定的情況引起網友懷疑，是不是官方目前通報的確診者已經距離實際情況愈來愈遙遠，廣泛的居家隔離又是否會成為普遍政策。據中國國家衛健委3日通報，新增了3萬2,827例感染者，已經是連續第5天下降，此前11月28日通報感染者達4萬52例。

儘管是否名為「清零」實則「躺平」的質疑，未獲當地官方回應，但對於「躺平」本身的利弊，卻掀起極大的爭論。有人認為保定政府部門就是在「擺爛」、「瞞報」，並有不少人強調感染症狀絕不是「小感冒」。但也有意見指出，感染後並沒有顯著不適，且藥店備貨充足，不用太過焦慮、也毋須散播恐懼。

事實上，「陽性居家」政策確實在擴大。此前據第一財經報導，北京 、廣州等地，讓符合「居家隔離條件」（如孕婦、嬰幼兒、老人等）的無症狀或輕型新冠陽性感染者居家，已部分成為「默認模式」，且無需經過鄰居簽名同意。不過相關政策還是有對鄰居不便、對居家感染者的監控等爭議，媒體與專家皆持續討論中。