張文宏談中國疫情：關鍵不在核酸清零 而是降低致病率

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

中國防疫政策變化，意味著對疫情 控制的大方針出現改變。國家傳染病醫學 中心復旦大學附屬華山醫院教授、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏3日在中華醫學會2022年醫學病毒學大會上表示，走出疫情的關鍵，在於對脆弱人群的保護，建立免疫屏障。未來對新冠病毒流行的控制，可能不在於核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水平。

綜合中國媒體報導，張文宏從其團隊的臨床經驗來看，疫苗 有效遏止病毒突變帶來的傷害。他說，新冠病毒從原始毒株開始突變，進化到Alpha、Beta、Delta，每一波進化速度非常快，且後者迅速取代前者。然而，啟動疫苗接種後，對患者體內進行監控後發現，病毒變異有所收斂，目前病毒的變異局限在Omicron家族中，這說明接種疫苗或者在重復感染後，體內的免疫壓力對病毒的突變造成了很大約束。

張文宏強調，病毒的突變是隨機的，但體內的免疫力和重覆感染會制約這種突變。他指出，從今年上半年上海疫情數據來看，疫苗對老年人保護作用顯著。

在新冠藥物臨床治療中，張文宏建議在病毒早期階段開始用藥。「國際上的真實世界現在告訴我們，在中早期階段，如果及時用藥，可以將病人的重症率發生率降低90%左右。」

張文宏說，「通過疫苗接種、藥物的治療，我們已進入到對病毒馴化、控制的階段了。」他指出，未來對於病毒流行的控制，「可能並不是一個核酸的清零」，而是將一個有症狀或者重症的疾病降到非常低的水平。他相信人類未來是可以做到對新冠病毒的「馴化、控制」。

此前，張文宏1日在「華山感染」微信公眾號發表文章指出，「走出疫情的前景越來越清晰」，文中談到要保護老年人與脆弱族群，並指出疫苗接種的重要性。

事實上，張文宏在2021年8月便提及中國應考慮「與病毒共存」，但因不符合當時官方總體防疫政策而成為爭議性人物。