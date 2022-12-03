美大舉封殺華為等中企產品 德國不跟進

德國經濟部發言人2日表示，德國無意跟隨美國普遍禁止華為等中國電信設備製造商的產品，但會持續根據個案做出相關決定。（美聯社）

德國 經濟部發言人今天表示，德國無意跟隨美國普遍禁止華為 等中國電信設備製造商的產品，但會持續根據個案做出相關決定。

路透報導，自俄羅斯 入侵烏克蘭以來，德國與中國的關係一直受到密切關注。俄烏戰爭暴露出德國經濟對俄羅斯能源的依賴，使得官方對中國貿易的類似依賴情況更謹慎。

美國聯邦傳播委員會（FCC）上周以對國家安全構成「不可接受的風險」為由，禁止華為和中興通訊的新設備獲得許可後，德國尤其面臨對中國電信設備製造商採取行動的壓力。

路透昨天看到的一份德國經濟部策略文件中，詳細建議對來自某些國家的零組件使用狀況提高審查。

這份文件提到德國2020年推出的立法，為華為等5G網路電信設備製造商設置高門檻。

根據這項立法，若供應商不實聲明、不支持安全審計或未能及時報告或修補漏洞，個別的資訊科技（IT）零組件或整個公司都可能會被封殺和被列為「不值得信任」。

這份104頁的策略文件更進一步建議，允許禁止威權國家供應商所製造的零組件和產品用於電信和IT設施，也禁止用於運輸或供水及食品供應等關鍵基礎設施。

華為今天被問到是否預料德國或歐盟會加強規範甚至也頒出禁令時告訴路透社，公司依靠的是建設性和以事實為導向的對話。

華為說：「網路的安全使用與提供商的原產國無關，唯有透過業界和監管當局之間國際合作的全球標準才能確保安全。」

聯邦眾院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，德國相關決定「危及自身和歐洲的國家安全」，還說德國「並未從他們依賴俄羅斯能源一事汲取教訓，他們允許中國接觸德國電信建設是在重蹈覆轍」。

德國駐美大使館婉拒置評。