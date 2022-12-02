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中國「神舟十四號」將返回 著陸場誓師大會：不容有誤

記者廖士鋒／即時報導
東風著陸場1日召開動員誓師大會，強調神舟十四號回收任務是不容有失、不容有誤。（圖／取自「大漠問天」微信公眾號）
東風著陸場1日召開動員誓師大會，強調神舟十四號回收任務是不容有失、不容有誤。（圖／取自「大漠問天」微信公眾號）

中國「神舟十五號」太空船進入太空站後，與「神舟十四號」一共6位太空人一同在太空站生活數日。如今「神舟十四號」即將返回地球，地面著陸場也已經進行動員誓師大會，強調任務「不容有失」。

據酒泉衛星發射中心官方微信公眾號「大漠問天」消息，12月1日下午，「東風著陸場」組織參試各系統召開任務動員誓師大會，指揮部發布了動員令。動員令指出，「神舟十四搜救回收任務是空間站（太空站）建造階段的收官之戰、壓軸之戰，更是向習總書記和全國人民交卷的覆命之戰、政治之戰，舉國關注、舉世矚目，不容有失、不容有誤」。

消息稱，誓師大會結束後，所有搜救力量在東風著陸場展開第三次全系統綜合演練。10餘支搜救力量、5架搜索直升機、60餘台搜索車輛分別從臨時集結點出發，前往各自待命點。

地面指揮組組長糟升表示，「在神舟十四號搜救回收任務中，面對暗夜、低溫等特殊環境和複雜情況，我們前期扎實開展針對性訓練演練，我們已經做好了迎接神舟十四號乘組回家的充分準備」。

此前在6月5日，搭載三位太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲的神舟十四號升空， 11月30日神舟十五號也升空。兩艘太空船一共6位太空人共同生活數日後，此前官方曾披露神舟十四號會在太空6個月，以此推算預計將於12月5日返回地球。

太空人 微信 低溫

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