中國進一步放寬管制 烏魯木齊：低風險區可跨區活動

新疆烏魯木齊市該市將進一步加大復工復產、復商復市力度。圖為今年9月期間街上的一般車輛。（中新社）

中國疫情 仍在持續，但在先前示威抗議過後，不少地方政府也持續放寬相關管制措施，除了廣州多區解封、四川成都也放寬公共交通規定外，此前引爆「白紙運動」的新疆 烏魯木齊亦宣布，低風險區域可跨區流動。

據新疆日報消息，12月2日烏魯木齊召開疫情防控記者會，烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮表示，該市將進一步加大復工 復產、復商復市力度。

具體而言，將由疫情防控部門會同行業主管部門，指導閉環管理企業進一步優化疫情防控措施和作業流程，分類有序恢復常態化生產模式；指導商業綜合體、大型生活超市、酒店、飯店、滑雪場等經營單位做好營業場所環境消毒、張貼場所碼、員工閉環管理等準備工作，有序恢復經營活動。同時，積極協調解決企業復工復產過程中遇到的實際問題。

同時烏魯木齊市還宣布，隨著疫情防控形勢持續好轉，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究決定，「自即日起，低風險區市民可以跨區活動，禁止前往高風險區」。

此外，1日晚間到2日，廣東廣州也有多區繼續宣布放寬管制的消息，包括南沙、增城、番禺、越秀、天河等區。不少地方規定，娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、酒吧、劇院、棋牌室、麻將館、密室逃脫（劇本殺）等都恢復營業，也恢復飲食內用。

重慶市軌道交通（集團）有限公司2日也發布消息稱，已接上級通知，12月2日06時30分起，9個車站恢復運營服務。除了這些城市外，近期有相關放寬政策的，還包含河北石家莊、河南鄭州、山西晉城等地。