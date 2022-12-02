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胡錫進：病毒傳播擋不住了 1個月內準備被感染

中央社北京2日電
前環球時報總編輯胡錫進今晚稱，他做好了1個月內被感染的心理準備。圖為2日的北京街頭。(美聯社)
前環球時報總編輯胡錫進今晚稱，他做好了1個月內被感染的心理準備。圖為2日的北京街頭。(美聯社)

前環球時報總編輯胡錫進今晚稱，他周圍的感染者不斷零星增加，能感覺到病毒在走近，並做好了1個月內被感染的心理準備。「病毒傳播真的擋不住了，中國到了採取新策略的時候。」

胡錫進2日晚上在社群發布「老胡做好了一個月內感染上的思想準備，不就萬分之2.5的重症率嘛」為題的文章說，在中國疫情相對嚴重的北京，這兩天已有不少社區陸續解除封控，許多居委會更明白宣布「有需要再做核酸檢測，沒需要就不做」，一改以往強制作法。

他直指，自己周圍的感染者不斷零星增加，「我能夠感覺到病毒在走近，我個人做好了在1個月之內被感染上的思想準備」。

胡錫進說，自己現年62歲半，進入了統計中「比較危險的年齡段」。他這兩天不再堅持「長期少吃保持體重」的作法，開始適當多吃提高營養，增加體重，並繼續保持鍛練身體。

他強調，自己近幾個月一直是解除大規模封控和恢復正常生產生活秩序的輿論推動者之一。根據不斷了解到的新訊息，「我知道病毒傳播是真的阻擋不住了，我們繼續搞大規模封控產生不了我們想要的結果，而這個過程中我們付出的代價越來越難以承受」。

胡錫進指出，進入11月，中國實施靜默或半靜默的城市嚴重增多，被封控的人口總量前所未有，而且趨勢在繼續加速擴大。中國每個人都目睹了因疫情衝擊造成的蕭條，看到身邊一家家店鋪關門歇業，社會上的減薪面不斷擴大，薪資大幅下降。只要一封控，很多服務業工作者「手停口停」，幾乎完全失去收入。

他表示，中國真的到了「採取新策略、新方法對付這種毒性減弱，但傳播力超強最新變異毒株的時候」。很多人還是有些擔心，這很正常。

胡錫進提到，過去國家不惜代價構築了防堵COVID-19病毒的堤壩。如今轉移了鬥爭陣地，社會面不再充分安全，每個人感染的機率大為增加，一時間會有許多新問題出現，很多人可能更不敢去公共場所消費了。但這種情況不會延續很久，一定會過去，中國社會將自動形成新的適應性。

他說，放開大範圍封控是在Omicron新變種病毒已大約成為強弩之末時進行的。目前的重症率只占所有感染者的約萬分之2.5，如此低的重症率「自新冠疫情爆發以來前所未有」。

胡錫進說，為了年輕人有豐富多彩的青春時代，為了大量服務業人員保住自己的飯碗，也為了各行各業的人不遭減薪，讓很多企業能夠走出困境，「我們必須往前走，疫情仍然留下的風險讓我們坦然承受」。

他強調，自己作為60歲以上「高危人群」的一員，願意參與承受這份風險。讓大家都照顧好自己，盡量保護好家人，請相信，「我們邁過這道坎的實際情況肯定不像我們想象的那樣嚴重、驚心動魄」。

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