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中國縮減核酸檢測 民眾搶購快篩試劑

中央社台北2日電
中國縮減核酸檢測範圍後，民眾近日搶購快篩試劑，廣州、長沙等地出現「一盒難求」。（中新社）
中國縮減核酸檢測範圍後，民眾近日搶購快篩試劑，廣州、長沙等地出現「一盒難求」。（中新社）

中國多地鬆綁疫情防控措施，縮減核酸檢測範圍，出入公共場所不再查驗核酸證明，官方改為鼓勵家庭自備抗原快篩試劑。據報導，中國民眾近日搶購快篩試劑，廣州、長沙等地出現「一盒難求」。

「白紙運動」後，中國多地相繼宣布鬆綁COVID-19防控措施，其中以縮減核酸檢測最為普遍。官方下令只對風險崗位、重點人員核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不再按行政區域開展全員核酸檢測；多地相繼宣布進出公共場所、大眾交通工具，不再查驗核酸陰性證明。

綜合每日經濟新聞等中國媒體報導，廣州調整優化疫情防控政策，收縮核酸檢測範圍後，廣州市衛健委副主任張屹昨天在疫情發布會鼓勵家庭自備快篩試劑盒，快篩試劑的需求驟增，廣州不少藥店缺貨，醫藥電商也顯示存貨緊張。

廣州珠江新城區域一家藥店工作人員表示，這幾天店裡都沒有快篩試劑，最快需要下午才能送到。最近來購買試劑盒的人很多，目前供貨比較緊張，還不清楚具體到貨數量。

海珠區一家藥店工作人員也表示，目前店內的快篩劑，貨也不是太多，這兩天突然來店裡購買試劑盒的人增加了，不確定下午過來是不是還有貨。

記者走訪廣州、長沙等地，多家藥店無快篩測試劑現貨可賣；登入幾家線上購藥App，大多顯示已下架、補貨中。

此外，有民眾反映，目前在某電商平台上無法順利購得快篩試劑盒。一家旗艦店客服人員稱，「由於需求突發暴增，倉庫暫時缺貨，預計3至5天左右發貨」。

報導引述業內人士表示，此前市民自行購買快篩產品不多，廣東地區門店存在缺貨現象，應是近期家庭加大採購備用，而藥店備貨不足造成的短期缺貨，貨品周轉需要一個過程。

因為政策轉變，此前賺得荷包滿滿的中國核酸檢測產業，恐淪為明日黃花，取而代之的是被冷落許久的快篩試劑，後市看漲。

報導引述中泰證券在研報中指出，如果抗原自檢試劑盒正式放開，再結合中國居民、企業有儲備習慣的情況，抗原檢測產品採購年需求將達到人民幣6000億元（約美金854億元）。

對此，有中國網友在微博發文笑稱「核酸退場，抗原上場。也該抗原掙錢了。」

檢測 疫情 電商

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