再釋好消息？中國副總理未提動態清零 稱Omicron減弱

疫情嚴峻的廣州，近日多個區已陸續宣布解封。圖為廣州市天河區恢復內用後，一家餐館昨天的景象。中新社

中國副總理孫春蘭11月30日指出，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗 接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情 防控面臨新形勢新任務，12月1日再就防疫 釋放新信息。她說，中國全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的健康意識和素養明顯提升，為進一步優化完善防控措施創造了條件，要強化社區醫療衛生機構分級診療。值得注意的是，孫春蘭這兩天都未提到「動態清零」。

孫春蘭1日在中國國家衛生健康委召開座談會，聽取防控工作一線代表對優化完善防控措施的意見建議。她指出，堅持穩中求進、走小步不停步，主動優化完善防控政策，是中國疫情防控的一條重要經驗。經過近三年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的健康意識和素養明顯提升，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

她還說，要落實中共中央、中國國務院決策部署，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，立足當前、著眼長遠，充實基層專業防控力量，強化社區醫療衛生機構分級診療，加強居民健康管理和服務，推動各項優化措施落地見效，保障人民健康安全和經濟社會發展。

座談會上，八位中國防控工作一線代表作了發言，交流了防疫的認識和體會，對優化完善20條措施提出意見建議。孫春蘭充分肯定基層工作者在抗疫中的重要作用，希望加強政策學習，完整、全面、準確地把握和執行防控措施，規範操作、不變形不走樣，及時回應群眾關切，幫助解決基本生活保障、就醫用藥等急難愁盼問題。各級黨委和政府要關心關愛基層一線防疫人員，做好工作生活保障。

另外，廣州、北京等城市陸續解封，可以內用，健身房開始營業，中國方疫措施在「白紙運動」後，目前已有放寬的趨勢。