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中國進一步放寬防疫措施？路透：確診或可居家隔離

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中國進一步放寬防疫措施？路透：確診或可居家隔離

記者葉文義／即時報導
路透社1日引述知情人士報導，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施。圖為多區已放鬆防疫措施的廣州。(美聯社)
路透社1日引述知情人士報導，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施。圖為多區已放鬆防疫措施的廣州。(美聯社)

路透社1日引述知情人士報導，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施，將允許一些確診者及密切接觸者在一定條件下居家隔離。

消息人士指稱，若居住環境符合一定條件，確診者及密切接觸者將被允許在家中隔離。不過，並非所有確診者都能居家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病人員等將獲准在家隔離。至於對密切接觸者，居家環境則需要符合一定條件。

對於確診著進行居家隔離將是中國防疫政策的重大變化。今年早些時候，甚至只發現一個陽性病例後，整個社區都被封鎖，有時長達數周。上個月，新的更簡單的檢疫規則只要求封鎖受影響的建築物。

知情人士還指，除加強新冠抗原檢測，也將減少大規模核酸檢測和日常核酸檢測頻率。

中國近日多個城市有反對防疫政策過嚴的聲音，報導引述中國國務院副總理孫春蘭指病毒致命性正在減弱，疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務後，廣州多區解除臨時管控措施。

實際上，中國官方防疫口徑出現放鬆跡象，副總理孫春蘭一連兩日出席座談會，首次表明Omicron病毒致病性減弱，防控面臨新形勢，同時並沒有提及「動態清零」。

在今（1）日的座談會上，孫春蘭指出，經過近3年的抗疫，中國醫療衞生和疾控體系經受住了考驗。群眾的健康意識和素養明顯提升，加上Omicron致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。她指要按中央部署，立足當前，推動各項優化措施落地見效，保障人民健康和經濟發展。

她昨（11月30日）天則提到，隨着Omicron致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，要不斷完善各類措施，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。官方公布的兩次談話內容中，均無出現過去常見的「動態清零」、「外防輸入、內防反彈」等字眼。

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