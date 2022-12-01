中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響

中國學者沈伯平認為，江澤民逝世對中國政局沒有太大影響。圖為1994年3月中共「八屆人大二次會議」在北京人民大會堂揭幕，時任中共總書記江澤民（中）出席參加。（聯合報系資料照片）

中共 前領導人江澤民 逝世後，中共官方全力悼念，而中國學者則公開評論後續發展，認為他的逝世對中共政局沒有太大影響。

據港媒報導，南京大學馬克思主義學院教授沈伯平受訪時表示，20世紀末、21世紀初，江澤民對美中兩次衝突（中國駐南斯拉夫大使館 被炸、南海撞機）的處理，「看起來好像有些軟弱，但這種迂迴的策略，讓中國在經濟實力不如美國的條件下，能通過不撕開中美兩國關係的臉面，來為中國經濟發展營造一個良好的國際環境」。

沈伯平認為，如果沒有江澤民關於戰略機遇期的論斷，沒有兩次妥善解決美中之間的衝突，就不可能為中國2000年到2020年的高速發展創造條件，也不可能為目前美中之間從合作走向衝突、更多地正面的對抗奠定一個物質基礎。

他也表示，江澤民逝世對政局沒有太大的影響，在一黨執政的體制下，政策具有很強的連續性和穩定性，中共總書記習近平在20大報告更多地講「守正創新」。

此外，中國社科院政治研究所研究員房寧指出，江澤民逝世令人惋惜。房稱，「江主席是一位受人尊敬的國家領導人，他受命於國家困難時刻，擔當了維護國家統一、社會團結的重任」。房寧認為，在江的帶領下，中國人民克服了重重困難，繼續實行改革開放，推進工業化、現代化事業。

「江主席領導的時代是中國經濟快速發展，社會安定，人民逐漸富裕起來的時代。我十分懷念那個時代，深切緬懷江澤民主席」，房寧如此悼念。他還指出，江澤民本人溫文儒雅，謙虛謹慎，善於學習，「這些優秀品質值得人們學習」。

➤看更多《江澤民逝世》相關報導