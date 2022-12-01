全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

中國各大網站將頁面改成黑白，用以致哀江澤民。（取材自微博）

「長者的世界是彩色的，但是中國網路世界一片灰。」中國前領導人江澤民 11月30日去世，中國各大網站將頁面轉為黑白以示哀悼；國務院、衛健委等政府網站將首頁設為黑白，其他如《央視》、《人民網》等中國新聞媒體、以及中國民眾日常使用的微博 、小紅書、淘寶等網站，也變成了一片黑白灰；就連香港 特區政府網站，都將首頁改色，卻不慎將原本放置的特首李家超照片變成黑白照，景象不祥且荒誕。

江澤民任內是中國經濟高速成長時期，然而其政策將發展資源投注上海等沿海地區、使中國貧富差距擴大、惡化，也留下鎮壓法輪功、綁架由達賴喇嘛認證的第十一世班禪喇嘛轉世靈童——更登確吉尼瑪等惡劣人權紀錄，以及在1996年試射飛彈導致台海危機、與美國關係一度僵持等等。外媒對江澤民之死評價不一，不過中國政府因其前最高領導人身分，已定調「江澤民同志永垂不朽」的悼念主旋律。

中國當局為致哀江澤民，11月30日在中國政府網首頁放上《告全黨全軍全國各族人民書》；官媒《新華社》報導，從《告全黨全軍全國各族人民書》發布、到江澤民追悼大會舉行之間，多處政府機關將以降半旗悼念。

11月30日，北京人民大會堂率先降半旗，到了隔日（12月1日），天安門、新華門、外交部等同時降下半旗，以及香港中聯辦、澳門特區政府等亦降半旗。除了降半旗外，中國各大機構政府網站紛紛將頁面設為黑白，部分僅首頁黑白（如國務院、衛健委）、其他全站黑白（如《人民網》、網信辦），僅網站上的中國官員照片仍保留彩色。

購物網站淘寶的頁面，包括商品照，也變為黑白。 （截圖自淘寶）

網大為光火 抨擊「形式主義」

而與中國民眾生活密切相關的社群網站微博、小紅書，及購物網站淘寶、影音網站Bilibili等，頁面也變成了黑白灰。微博尚能發出彩色照片，但小紅書上的分享照片、和淘寶上的商品照片，也一律變成黑白，此番景象，讓中國網民大為光火，許多人將之抨擊為「形式主義」，有人在微博留言表示：

「最噁心的就是形式主義...黑白色真的看的我想吐，96歲了難道不是喜喪嗎，非得拉著全平台一起變黑白，去淘寶買衣服，衣服是黑白色的，去小紅書看博主，博主被迫黑白照，能不能搞點實際的東西？」

也有網民直呼全黑白的網頁嚇人，以及有人怒斥連中國網路地圖應用程式「高德地圖」App都變成黑白，導致原本在地圖頁面上顯示路段暢通與否的紅綠顏色標示，都因變成灰色而讓人無法判讀，這樣的「悼念」甚至妨礙了一般人的生活運作：

「雖然但是，別的軟件我忍了，高德地圖為啥要灰屏，早上想看個堵不堵車都看不出紅綠色。」

網路世界的強制黑白，還讓中國網民又聯想起了中共政府「清零政策」下，一再的強制封鎖隔離，因此在微博上感嘆表示：

「形式主義？沒必要強制灰屏吧，就像那封鎖一樣。唉。」

「長者（中國網路上對江澤民的稱呼）的世界是彩色的，不需要各種灰色的變屏，更需要用灰屏悼念的是那些無辜逝去的人們。」

左為小紅書頁面，右為地圖App「高德地圖」頁面，均改為黑白。（截圖自微博）

中共官方網站頁面改為黑白，僅政治局常委照片維持彩色。（截圖自中國共產黨新聞網）

李家超也成「不吉利」黑白照

值得一提的是，《中國共產黨新聞網》即使首頁黑白，頁面上包括國家主席習近平在內，7名中央政治局常委的照片仍然維持彩色，然而同樣將首頁去色的香港特區政府網站，卻讓頁面上原先設置的兩張特首李家超的照片，變成了不吉利的黑白照。

目前香港特區政府網站已將首頁上的兩張李家超照片撤下，然而原先意涵不祥的畫面，已經被網友截圖，有香港網友在Facebook評論表示：「以為死果個係比卡（以為死掉那個是李家超）」，也有人封李家超為「歷屆最富喜感特首」。

香港特區網站將網站上特首李家超的照片都一併變換成黑白。 （截圖自香港特區網站）

除了特區政府網站之外，香港其他許多政府部門也將網頁和社群網站的大頭照轉成黑白，香港獨立媒體《ReNews》列舉，消防、警察、海關、醫管局都在其中，甚至香港天文台網站也換色，而引人發噱的是，香港保安局局長鄧炳強甚至將個人Facebook封面上，自己的照片都改成了黑白色，其後似是發現不對勁，又把封面照換成了黑白的香港風景照，以及撤下個人大頭照。

香港保安局局長鄧炳強將個人Facebook封面照片換成黑白照。（截圖自臉書）

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