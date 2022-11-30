我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

圖輯／英威廉王儲夫婦8年來首訪美 波士頓市長吳弭歡迎

江澤民任內穩定美中關係 西方評論：被低估的領導人

台灣新聞組／台北1日電
1998年台灣海基會率團拜訪中國，在北京釣魚台賓館四季廳進行會談。圖為辜嚴倬雲(左起)、海基會董事長辜振甫、中共總書記江澤民、國台辦主任陳雲林。(本報資料照片)
1998年台灣海基會率團拜訪中國，在北京釣魚台賓館四季廳進行會談。圖為辜嚴倬雲(左起)、海基會董事長辜振甫、中共總書記江澤民、國台辦主任陳雲林。(本報資料照片)

96歲的中共前總書記江澤民11月30日病逝後，中華民國總統府表示，有注意到這項消息，希望家屬節哀珍重。台灣陸委會則表示，江澤民任內兩岸雖有對話交往，但北京仍以武力威脅台灣，中共歷任領導人的作為，「我們認為歷史自有評價」。

江澤民病逝上海，西方國家媒體廣泛報導。喬治·華盛頓大學教授沈大偉(David Shambaugh)在「外交事務」雜誌上撰文，稱江澤民是一位「被低估了的領導人」。

「紐約時報」報導，江澤民首先被人們記住的，永遠會是1989年被黨內大佬從默默無聞中提拔起來的那段經歷。當時外界對他的評價並不高，有人將他描述為「花瓶」；路透則指出，當時很多人認為江澤民沒有什麼過人之處，因此在中共高層很可能是一位華國鋒式的過渡性人物。

2000年，江澤民在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目採訪時，他曾親口對採訪他的麥可．華萊士(Michael Wallace)說，「我完全無意領導整個國家。我曾希望有一個更有能力的候選人會擔任這份工作」。

紐時指出，江澤民出人意料地上位和他與眾不同的個性讓人低估了他。「在作為中共總書記的13年間，他成為一名老謀深算的政客，打敗了一個又一個對手」。

多家媒體認為，儘管美中關係在江澤民任內曾出現大起大伏，江澤民都非常重視與美國的關係發展。紐約時報認為，江澤民似乎認定，「中國若與美國為敵，將不能長久繁榮」。

江澤民曾多次訪美，並曾應小布希總統之邀，於2002年前往他在德州克勞福農場的家做客。但他在與小布希總統會談時，突然提議中方願以撤除瞄準台灣的飛彈換取美方停止對台軍售而讓毫無思想準備的美方措手不及。

江澤民 中共 小布希

上一則

中國悼江澤民 1日所有報紙頭版同版面、同內容、同照片

下一則

防疫改風向？中共黨媒：Omicron致病力已大幅降低

延伸閱讀

中國悼江澤民 1日所有報紙頭版同版面、同內容、同照片

中國悼江澤民 1日所有報紙頭版同版面、同內容、同照片
江澤民熱愛音樂 曾當起指揮帶胡錦濤、溫家寶演唱

江澤民熱愛音樂 曾當起指揮帶胡錦濤、溫家寶演唱
長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」

長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

2022-11-29 03:46
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22

超人氣

更多 >
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨