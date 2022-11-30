新聞評論／江澤民「弱核心」的功與過

前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

中共 前總書記江澤民 11月30日在上海逝世。江澤民起於「八九」動盪，在中共領導出現重大危機，國際社會主義大退潮的背景下，他以地方諸侯入主中央，可說是「授命於危難」之際，所以在他掌權初期，若沒有鄧小平全力支持，特別是很快提拔他任中央軍委主席的話，很可能就沒有後來13年的領導生涯。綜觀他在任期間：

在政治鬥爭上面對過喬石、李鵬以及李瑞環對其不服，所以鄧小平才放話說江澤民是第三代領導集體的「核心」；1992年10月楊家將事件後，也是鄧小平出手穩定局面。所以江作為「領導核心」不是他對共黨的政績，而是鄧權威的加持。

政治發展上，江澤民作了3件大事：1是不定期請法學專家入中南海給中央領導講課，這是後來中共中央政治局擴大學習會的前身；2是在「15大」提出「依法治國」，取代「依法制國」，推動中國的法治建設；3是推動中共領導統治幹部，從革命型人才向技術型幹部轉型，此後中共的治理逐漸擺脫運動式管理模式，這也是經濟改革成功的原因。而港澳回歸平穩實現，也是不錯的表現。

外交鬥爭方面，江澤民時代遭逢過1993年銀河號事件、1999年南斯拉夫炸館事件及2001年中美南海撞機事件等屈辱，以當年中國大陸的實力，只能自吞苦果。不過，參與WTO、在蘇聯瓦解後仍完成了邊界談判、成立「上合組織」、參與東協「10加1」、召開歐亞領袖會議、到建立與友好國家和國際組織的「夥伴外交」，推動元首外交，在國際上主動出擊，提升中國的國際地位。

軍事方面也有3件大事，1是波灣戰爭後，提出「打贏高科技下局部戰爭」的新建軍方向；其次是禁止軍隊經商，導正軍隊保家衛國的角色；3是中共首次派出「維和」部隊，也使共軍有了國際觀。

經濟方面，江澤民曾抗拒「改革開放」，在鄧小平以下台威脅下才積極改革，從而為新世紀中國大陸的經濟起飛奠定基礎。也完成了鄧小平在1980年代初所承諾的「到本世紀末人均達1000美元的個人GDP」誓言。並在1997年抗拒了亞洲金融風暴的衝擊。

意識形態方面，他提出「三個代表」，在改革開放下，中國出現了人才流向經濟領域的明顯趨勢，以及社會主義社會培育的資本家能否入黨的棘手問題，而資本家入黨就是「三個代表」的第一個，因為代表了「先進生產力」，從而為共產黨 留住了人才，所以「三個代表」擴大吸收了人才，也救了共產黨在市場經濟下的發展困境。

兩岸關係方面，他同意了「九二共識」，提出「江八點」，具體呼籲「統一分兩步走」、「中國不打中國人」，並且對「 一個中國」的內容，在兩岸之間作了合理的修正。推動新加坡辜汪會談和上海汪辜會晤，實現了兩岸關係的改善。

江澤民以一介地方諸候，突然上位領導大國、大黨，但中後期仍完成了不小成就。當然，他的時期中共幹部貪腐嚴重、生態環境惡化、東西差距擴大等問題還是存在政策失誤；特別是他在16大時，將政治局常委由7人變為9人，又戀棧了兩年的中央軍委主席，使中共後來的政治穩定付出巨大代價，也可以說是「晚節不保」，「為德不卒」。

總之，江澤民是使中共政權從「蘇東波」的巨浪中，穩定下來立於不敗的北京領導人，原本在退位後應也可享有一定的「權威」，然而貪腐的官風，權位的戀棧，抵消了他的貢獻，因此，自始至終，他都是欠缺權威的「弱核心」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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