江澤民逝世官媒致哀氣氛濃 白紙運動焦點被轉移

前中國總書記江澤民今天病逝。圖為1997年11月江澤民訪問加拿大。路透

前中國總書記江澤民 今天病逝後，官媒及入口網站首頁均改為黑白色，新聞聯播更用48分鐘播報。民間則有人緬懷江時代經濟成長的景況，並指其死訊有效轉移了「白紙運動 」的焦點。

新華社是在下午4時32分發布江澤民的死訊，連帶公告中共 中央具有訃告性質的「告全黨全軍全國各族人民書」。儘管江澤民病危的消息10多年來不時傳出，但新華社的發布仍然引起中國民間關注，成為網路熱搜話題，迅速取代檯面上最熱門的防疫及檯面下最熱議的「白紙運動」。

江澤民的死訊快速搶占中國大小媒體的頭條，今晚的央視新聞聯播主播更以低沈緩慢的語氣播報訃告、治喪委員會公告，還演奏哀樂，時間長達48分鐘，充分營造出全黨致哀的氣氛。

儘管如此，但據中共官媒記者透露，由於相關訊息單一，其他新聞的受關注度雖因此被擠占，但防疫等話題仍得到一定程度的關注，並未受到太大影響。

2010年代初期，江澤民曾是中國年輕網友熱門的梗圖標的，更有「長者」、「蛤蟆」的稱呼。當新華社發布消息後，「長者走了」成為中國網路上最熱門的一句話。不久，江澤民任總書記期間的照片、影片及講話，即在中國網路上大量出現，不少網友藉此表達懷念。

這些影片中，包括外界熟悉的江澤民訓斥港媒、長江水患後巡視大堤發表講話、接受美國記者華萊士專訪、指揮中共高官唱歌、出訪時以英語及西班牙語發表演講，以及訪問美國時彈奏電吉他等畫面，還有他的許多知名題字。下方則滿是網友們的追思。

然而，正值「白紙運動」興起之際傳出江澤民的死訊，也引起部分中國民眾議論，直問「怎麼這麼巧」？因此也出現一些時機上的揣測。更有人戲稱，先前傳出只有剛被判刑的前藝人吳亦凡「越獄」，才能有效轉移「白紙運動」的焦點。沒想到，和江澤民離世比起來，吳亦凡「出什麼事都完全沒法比」。

江澤民執政時期的事蹟也是中國民眾議論的焦點。不少人表示，江澤民此人雖然有爭議，但他的時代中國經濟是「天天向上」，日子「過得有盼頭」，而言論尺度、創作空間和社會氣氛相對寬鬆。更有人拿江時代與現任中共總書記習近平時代作對照，直指如今「方向相反」、「掉頭向下」、「唉，不多說」，頗有諷刺意味。

一名體制內退休的中共官員在朋友圈表示，江澤民時代在政治改革方面雖有倒退，但在改革開放方面卻取得巨大成就，使中國經濟成長迅速，民眾生活水平快速提高。「沒有比較就沒有傷害」。大家現在懷念江澤民，一方面是肯定他在這方面的貢獻，更多的是則是在懷念那個蓬勃發展、寬鬆向上、言論環境包容，但再也不會回來的年代。

此外，還有中國網友拿出已故日本首相安倍晉三遇刺時的哏，貼出梁靜茹的「可惜不是你」及台灣歌手盧律銘的「下一個就是你」，充滿暗諷戲謔的意味。

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