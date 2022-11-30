廣州多區解除臨時管控 符合條件的密接者可居家隔離

30日上午，廣州南站進站入閘處排起長龍。（香港文匯網）

在中國國家衛健委29日強調要精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解後，廣州市首先響應，海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區30日陸續發布通告，優化完善疫情 防控措施。廣州地鐵與健身房12月1日起，也將全數恢復正常營業。

北京消息人士指出，廣州首先開始逐步解封，是一個積極的訊號，有可能成為其他城市的先行試點。廣東順德30日晚上也宣布優化完善疫情防控措施。

據廣州防控指揮部30日通告，花都、從化、番禺、天河、荔灣等區即時解除臨時管控區的管控措施，但海珠和越秀區部分區域仍劃為高風險地區。

海珠區並宣布，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。

廣東29日新增8,754宗本土個案，其中7,600多例在廣州，深圳新增199宗個案，較前一日稍為下降。

另，綜合外媒報導及推特上影片顯示，海珠區昨晚傳因防疫措施而爆發激烈警民衝突。影片顯示，有民眾向警方丟玻璃瓶，警方有投擲催淚瓦斯。暫未有官媒報導及官方回應。

廣州海珠區30日也發布優化完善疫情防控措施通告，聲稱要科學精準劃定風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要「快封快解、應解盡解」，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。

此外，密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。對風險崗位、重點人員開展核酸檢測 ，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

此外，廣州地鐵通告，11月30日即時起，全市因疫情防控停止運營的地鐵站 和海珠有軌電車逐步恢復正常運營服務。其中，八號線琶洲站往萬勝圍方向的列車不停站通過，C、D口封閉。