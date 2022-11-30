廣州多區解除臨時管控 符合條件的密接者可居家隔離
在中國國家衛健委29日強調要精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解後，廣州市首先響應，海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區30日陸續發布通告，優化完善疫情防控措施。廣州地鐵與健身房12月1日起，也將全數恢復正常營業。
北京消息人士指出，廣州首先開始逐步解封，是一個積極的訊號，有可能成為其他城市的先行試點。廣東順德30日晚上也宣布優化完善疫情防控措施。
據廣州防控指揮部30日通告，花都、從化、番禺、天河、荔灣等區即時解除臨時管控區的管控措施，但海珠和越秀區部分區域仍劃為高風險地區。
海珠區並宣布，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。
廣東29日新增8,754宗本土個案，其中7,600多例在廣州，深圳新增199宗個案，較前一日稍為下降。
另，綜合外媒報導及推特上影片顯示，海珠區昨晚傳因防疫措施而爆發激烈警民衝突。影片顯示，有民眾向警方丟玻璃瓶，警方有投擲催淚瓦斯。暫未有官媒報導及官方回應。
廣州海珠區30日也發布優化完善疫情防控措施通告，聲稱要科學精準劃定風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要「快封快解、應解盡解」，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。
此外，密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。
此外，廣州地鐵通告，11月30日即時起，全市因疫情防控停止運營的地鐵站和海珠有軌電車逐步恢復正常運營服務。其中，八號線琶洲站往萬勝圍方向的列車不停站通過，C、D口封閉。
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