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江澤民逝世 BBC回顧任內作為：政治改革乏善足陳

記者廖士鋒／即時報導
江澤民逝世後，英媒BBC發文稱其是改良者而非改革者。圖為1994年3月中共「八屆人大二次會議」在北京人民大會堂揭幕，時任中共總書記江澤民（中）出席參加。（圖／聯合報系資料照片）
江澤民逝世後，英媒BBC發文稱其是改良者而非改革者。圖為1994年3月中共「八屆人大二次會議」在北京人民大會堂揭幕，時任中共總書記江澤民（中）出席參加。（圖／聯合報系資料照片）

中國前國家主席江澤民30日傳出逝世消息後，全球媒體紛紛進行報導，並且評價他在天安門事件後上台執政十餘年的政治作為。其中英國廣播公司（BBC）認為，江澤民主要是一位「改良者」，而非「改革者」，其任內貪腐泛濫，政治改革乏善足陳，失業與收入不平等問題廣泛存在。

BBC於江澤民逝世後發表一篇長文，回顧江澤民執政時期的作為。其中表示江澤民生前，是除中共總書記習近平外，當今中國最重要的政治人物。在他治下，中共不斷加強對權力的控制，而工程師出身的他也逐漸擁有了左右中國政局的能力。即便他2004年卸下官職，影響力仍不容小覷。

文章回顧江澤民執政經歷的大事，包含他推動中國與美國關係走出「天安門」鎮壓後的低潮，帶領中國加入世界貿易組織（WTO）、開啟「中國速度」的經濟騰飛，也見證了香港與澳門的主權自西方國家移交至中共政府。此外中國還獲得2008年奧運和2010年世博會主辦權。

但文章強調，江澤民主要是一位「改良者」，而非「改革者」，他的主要目標是通過一系列的經濟改革確保中國共產黨未來的前途。且在他任內，中國貪腐泛濫，政治改革乏善足陳，失業與收入不平等問題廣泛存在。同時江澤民也積極打壓法輪功，且對台立場強硬。

觀諸江澤民政治生涯的記錄，文章引述中國政治學者吳強分析稱，江有明顯的「投機主義者」的色彩。吳強指，江澤民作為一名技術官僚出身的領導人，並不是中共元老所認為的「自己人」，因此只是在為政權做「守門人」。

對於江澤民的「三個代表」思想，吳強認為，這個思想沒有擺脫他技術官僚的局限性，沒有從理論層面上有突破性的升華，作為政治遺產「顯得十分薄弱」。

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