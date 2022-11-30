新浪微博21:23分全部變黑白 懷念「江澤民時代」

江澤民終年96歲。新浪微博在今晚21:23分全部變成黑白。（新華社）

中國社交媒體新浪微博於30日21時23分，全部變成黑白，以紀念中共 前總書記江澤民 過世，不少中國網友也紛紛表達對「江澤民時代」的懷念。

許多中國網友認為，江澤民是典型的「文青」，多才多藝，且不吝於在公開場合分享。他會彈鋼琴、吹長笛、唱京劇、評彈，還喜歡到處題字，光是西湖國賓館就有好幾處江澤民的題字。

尤其在外國領袖會見的場合，江澤民會當場指揮「歌唱祖國」。他還曾在會見西班牙國王夫婦時，當眾梳頭，成為全世界的新聞頭條。

有中國網友意有所指的是：「他是活生生的一個人，不是神！」，「他並沒有把自己弄成『神格化』！」

另據香港 媒體報導，1989年天安門事件後，63歲的江澤民在中共元老鄧小平、陳雲欽點下，接替趙紫陽出任中共總書記，並擔任中央軍委主席，1993年擔任國家主席。江澤民曾憶述當時「沒有這個意思準備」，原本打算退休後到大學當教授，結果開始了13年的治國之路，集黨政軍大權，展開了「江澤民時代」。

江澤民任內推動改革開放，強調與國際接軌，「悶聲發大財」，促成中國加入世界貿易組織，並於2000年提出「三個代表」，破天荒允許資本家入黨，率領中國經濟騰飛。

他精通多國語言，擅長彈琴詠詩，常用英、俄、日語同外國政要交談。他五度訪美，和美國總統克林頓、布希等關係良好。他談笑風生接受美國名記者華萊士的電視專訪，令海內外印象深刻。

江澤民任內收回香港、澳門，曾四度訪港，包括1997年主持回歸儀式。回歸前，他曾在一個公開場合「眾裏尋他」，與後來成首任香港特首的董建華握手，引起廣泛關注。

2000年10月，江澤民在中南海接見述職的董建華，被記者問到是不是欽定董建華連任。江澤民勃然大怒，對著鏡頭批評港記：「too young、to simple，sometimes naive」。

2002年中共十六大，江澤民卸任總書記，由胡錦濤接棒，但留任軍委主席兩年。

江澤民曾自我總結，任內做了「三件事」：確立社會主義市場經濟、把鄧小平理論列入黨章、提出「三個代表」（即中共代表先進生產力的發展要求、先進文化的發展方向、最廣大人民群眾的根本利益），「如果說還有一點成績就是軍隊一律不能經商，這個對於軍隊的命運有很大關係。」

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