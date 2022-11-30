中國人社交媒體哀悼江澤民 網友藉機暗諷習近平

圖為30日北京購物中心的大螢幕上，報導江澤民逝世的消息。美聯社

中國人今天在社交媒體上哀悼前領導人江澤民 逝世，有人貼出各種梗圖、有人說要向這位故「蛤蟆王」致敬，也有人懷念那段較為自由的歲月，還有人藉機暗諷現任領導人習近平 。

法新社報導，中國中央電視台（CCTV）在微博 發布江澤民去世的消息，這條發文在1小時內吸引超過50萬人留言，許多人尊稱這位已故領導人為「江爺爺」。

江澤民在後人看來毀譽參半，許多人歡迎他幽默的公眾形象，認為他為共產黨數十年來的古板領導階層帶來新氣象，批評者則指責他放任腐敗猖獗、貧富不均和打壓政治活躍人士。

但江澤民退休後，成了千禧世代和Z世代中國粉絲輕鬆梗圖描繪的對象，原因是他蟾蜍般的面容和古怪的舉止，他們自稱「膜蛤」（蛤蟆膜拜者）。

大部分社交媒體用戶抱著懷舊心情回顧江澤民1989年至2003年的當政時期。

一名微博用戶寫道：「這是一個時代的結束，他代表我們的童年和青年時期。」

上週末中國各地出現針對習近平強硬清零政策的抗議，一些人今天則利用江澤民的死訊，暗諷這位中國現任領導人。

一名微博用戶寫道：「江的時代雖不是最繁榮的時代，卻是個較寬容的時代。」

另一位寫道：「我曾聽過許多對他的批評，但他允許批評聲音存在的事實，顯示他是多麼值得稱讚。」

許多較幽默的發文幾分鐘內便從微博搜索中被刪除，江的全名搜尋結果只顯示官方媒體帳號。

其他人在微信上發布歌曲的連結，歌名有「可惜不是你」和「錯的人」，顯然暗諷習近平。

江澤民的「膜蛤們」也紛紛表達哀思。一名微博用戶寫道：「安息吧，蛤蟆王。」

另一人則問道：「蛤蟆…您能把小熊維尼帶走嗎？」維尼是在中國被查禁的習近平綽號。

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