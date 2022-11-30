新華社發布江澤民遺像 繫紅領帶

中國官方發布的江澤民遺像。新華社

中國前領導人江澤民 11月30日在上海逝世，享耆壽96歲，新華社晚間發布「江澤民同志 遺像」，相中江澤民面色紅潤，染黑髮，戴招牌粗框眼鏡，繫紅領帶，穿著黑西裝。

據新華社，中共 中央委員會、中國全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和中國中央軍委30日發布「告全黨全軍全國各族人民書」，表示「極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告：我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多髒器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

據央視新聞發布的「江澤民同志治喪委員會名單」，主任委員為中共總書記習近平，委員還包括李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇等中共領導人。

新華社公告，自「告全黨全軍全國各族人民書」發布之日起到江澤民追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、中國駐外使領館下半旗誌哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、中國駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。另按照慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。