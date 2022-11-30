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連淘寶、小紅書都變黑白 中國全平台哀悼江澤民

記者陳政錄／北京即時報導
對於小紅書介面也變成黑白色，中國網友多認為這似乎有點「不禮貌」。取自APP截圖
對於小紅書介面也變成黑白色，中國網友多認為這似乎有點「不禮貌」。取自APP截圖

中國前領導人江澤民11月30日因病搶救無效逝世，消息一出後，官媒、政府機關網站陸續換成「黑白色調」，目前，就連中國民眾一般慣用的淘寶、京東、拚多多的網購APP，各類社交、影視、音樂平台的網站和APP介面，也換成黑白色，引發輿論討論。還有中國網友直言，「打開小紅書人人都是黑白照片，不滲人嘛?」

據新華社，中共中央委員會，中國全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和中國中央軍委30日發布「告全黨全軍全國各族人民書」，表示「極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告：我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多髒器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

訊息發布後，中國新華社、央視、人民網、環球時報等官媒、中共黨媒，以及幾乎所有陸媒，均陸續將網站改為黑白色調，政府部門方面，中國國務院的中國政府網，和外交部、中國國台辦網站等各級政府網站也紛紛改為黑白，央視新聞主播改穿黑西裝、繫上黑領帶播報新聞。

接著，社交平台微博的熱搜榜單，以及愛奇藝、網易雲、支付寶、淘寶、京東、拚多多、美圖秀秀、嗶哩嗶哩等多個領域的民眾慣用APP與網站介面，甚至連小紅書的頁面都變成了黑白色。

有中國網友對小紅書上的照片變成黑白色坦言，「還以為翻開了生死簿」、「是不是有點太陰間了」、「還以為手機中毒」、「跟發遺照一樣」，有人對網購APP介面變成黑白色說，「這也太打擊購物慾望了」。

對於中國全平台哀悼，改黑白色的行為，有中國網友諷刺稱：「最頂級的形式主義」、「還以為我死了」、「我死的時候能不能也這樣」、「有必要嗎」？

中國多個平台的APP介面、網站變成黑白。取自APP截圖
中國多個平台的APP介面、網站變成黑白。取自APP截圖
江澤民逝世後，中國官網一片黑白。截圖自新華社
江澤民逝世後，中國官網一片黑白。截圖自新華社

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