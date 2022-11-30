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喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

大陸新聞中心／即時報導
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。不過，江澤民當年在會見海基會前董事長辜振甫時，卻曾脫口提及他在民國時代念書，因此會唱中華民國國歌，也會背國父遺囑。而比起簡體字，江澤民更喜歡繁體字，也喜歡老上海的事物。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，兩岸間最大的癥結點是「定位」問題，對其他中共領導人而言，「中華民國」四字不會也不敢從他們口中說出，但對江澤民而言，這可能不是一個禁忌。儘管兩岸政治定位非江一人說了算，但至少江敢有更多的嘗試。

王信賢指出，江澤民當時倚重亦師亦友、已故海協會長汪道涵處理兩岸關係，而汪在兩岸關係上扮演的和緩角色，是非常正面的。不過，他也表示，1995年至96年的台海危機，當時北京決定試射飛彈，兩岸關係在某種互動上是回不去了。當時台灣正實施第一次民選，台灣的本土化與民主化同時進行，自主性已經出來，彷彿家裡在辦喜事（第一次民選總統），而北京卻送來兩顆飛彈，台灣人心裡從那時開始已出現另一種轉折。

提到江澤民的「民國」成長背景、技術官僚的實事求是性格，以及本身外向多元個性使然，王信賢認為，江與拘謹、受條條框框限制的共產黨員截然不同，「江澤民是最不像共產黨員的領導人」。

王信賢說，如今中國社會越管越嚴，官方對民間的壓制越來越大，民間的反彈引起一股投射，江去世後，中國民間可能會有一陣懷念，類似於當年周恩來、胡耀邦逝世時引發的懷念潮，這對中共來說，特別是習近平，是會有所顧忌的。

評價江澤民主政時期，可分為1989年至2002年的「完全執政」，以及2002至2004年等兩個時期。王信賢以「三七開（三成負面，七成正面）」評斷前一個時期，七成正面的作為包含鄧小平南巡後，社會主義市場經濟的建立，以及中國加入世界貿易組織（WTO），對中國是有助益的；負面則是，對社會的壓制沒有鬆手，特別是對宗教。

王信賢指出，2002至2004年江澤民干涉太多，儘管中共中央軍委主席無明確任期，但當時若能跟總書記職務一起交棒給胡錦濤，他可以立下很好的典範。

有關江澤民形象，近年中國出現特殊的「膜蛤文化」之說，可能與江總是戴著大黑框眼鏡，把西裝褲穿在胸部以下，以及不拘小節的性格等有關，被部分中國網友戲稱為「蛤蟆」，這幾年中國網上還出現懷念、甚至膜拜江執政時期的言論。2014年微信還出現「江選研討會」公眾號，發布江的許多趣事。

1998年10月18日，時任中共總書記江澤民在北京釣魚台賓館會見到訪的已故海基會...
1998年10月18日，時任中共總書記江澤民在北京釣魚台賓館會見到訪的已故海基會董事長辜振甫。（聯合報系資料照片）

江澤民 中共 中華民國

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