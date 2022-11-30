喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

前中共 領導人江澤民 在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。不過，江澤民當年在會見海基會前董事長辜振甫時，卻曾脫口提及他在民國時代念書，因此會唱中華民國 國歌，也會背國父遺囑。而比起簡體字，江澤民更喜歡繁體字，也喜歡老上海的事物。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，兩岸間最大的癥結點是「定位」問題，對其他中共領導人而言，「中華民國」四字不會也不敢從他們口中說出，但對江澤民而言，這可能不是一個禁忌。儘管兩岸政治定位非江一人說了算，但至少江敢有更多的嘗試。

王信賢指出，江澤民當時倚重亦師亦友、已故海協會長汪道涵處理兩岸關係，而汪在兩岸關係上扮演的和緩角色，是非常正面的。不過，他也表示，1995年至96年的台海危機，當時北京決定試射飛彈，兩岸關係在某種互動上是回不去了。當時台灣正實施第一次民選，台灣的本土化與民主化同時進行，自主性已經出來，彷彿家裡在辦喜事（第一次民選總統），而北京卻送來兩顆飛彈，台灣人心裡從那時開始已出現另一種轉折。

提到江澤民的「民國」成長背景、技術官僚的實事求是性格，以及本身外向多元個性使然，王信賢認為，江與拘謹、受條條框框限制的共產黨員截然不同，「江澤民是最不像共產黨員的領導人」。

王信賢說，如今中國社會越管越嚴，官方對民間的壓制越來越大，民間的反彈引起一股投射，江去世後，中國民間可能會有一陣懷念，類似於當年周恩來、胡耀邦逝世時引發的懷念潮，這對中共來說，特別是習近平，是會有所顧忌的。

評價江澤民主政時期，可分為1989年至2002年的「完全執政」，以及2002至2004年等兩個時期。王信賢以「三七開（三成負面，七成正面）」評斷前一個時期，七成正面的作為包含鄧小平南巡後，社會主義市場經濟的建立，以及中國加入世界貿易組織（WTO），對中國是有助益的；負面則是，對社會的壓制沒有鬆手，特別是對宗教。

王信賢指出，2002至2004年江澤民干涉太多，儘管中共中央軍委主席無明確任期，但當時若能跟總書記職務一起交棒給胡錦濤，他可以立下很好的典範。