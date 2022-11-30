中共緬懷江澤民 提「1989」、不忘擁護習近平

中國國家主席習近平（左）與前主席江澤民（右）。 （路透）

中共 前領導人江澤民 11月30日在上海逝世，享耆壽96歲，新華社發表「告全黨全軍全國各族人民書」長文，細數江澤民的功績、思想、品格和退下來後的工作，提到他在「1989年春夏之交我國（中國）發生嚴重政治風波」時的貢獻，但文章結尾也不忘強調，一定要更加自覺地團結在以現任中共總書記習近平為核心的中共中央周圍，深刻領悟「兩個確立」，做到「兩個維護」。

據新華社報導，「告全黨全軍全國各族人民書」由中共中央委員會、中國全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和中國中央軍委發布。文章指出，江澤民是享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

文中緬懷江澤民從青少年時代開始的歷程，例如大學期間積極參加抗日愛國活動，形成馬克思主義世界觀，上海交大畢業後到工廠工作，迎接上海「解放」，到後來前往蘇聯莫斯科史達林汽車廠實習的經驗，以及「文化大革命」開始後，江澤民受到「衝擊」，接著致力於中國大陸電子工業發展，1982年在中共十二大當選為中央委員。

文章提到，1985年江澤民任上海市長、上海市委副書記，1987年起任上海市委書記期間，推動上海改革開放和社會主義現代化建設取得重大突破，1989年「春夏之交我國發生嚴重政治風波」，江澤民擁護和執行中共中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大中共黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。

文章稱，江澤民在1989年陸續當選為中共中央政治局常委，中央委員會總書記、中央軍委主席，是中共第三代中央領導集體的核心，在二十世紀八○年代末九○年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折時，堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，堅持改革開放。

文章也提到，江澤民堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面，在擔任中共中央軍委期間對加強國防和軍隊現代化建設，提出了一系列新論斷新舉措。

對於中共十六屆一中全會時，江澤民並未「裸退」。文章說，從當時國際形勢複雜多變、國防和軍隊建設任務繁重考慮，中共十六屆一中全會同意江澤民留任中央軍委主席，江澤民全力支持以胡錦濤為總書記的新一屆中共中央領導集體的工作，2004年他又主動辭去黨和國家中央軍事委員會主席職務。

文章指出，從領導崗位退下來以後，江澤民堅決擁護和支持中共中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持中共黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。文章稱，江澤民的逝世，對中共、共軍、中國大陸各族人民是不可估量的損失。中共中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志 的遺志，以實際行動表達悼念。

但文章接著強調，一定要更加自覺地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

文章指出，「中華民族的偉大復興事業，凝結了包括江澤民同志在內的一代又一代共產黨人的心血和奮鬥。前進道路上，全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」