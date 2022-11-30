曾權傾一時 江澤民病逝享耆壽96歲 政治生涯一次看

主政中國超過十年的中共第三代領導集體核心江澤民病逝。江澤民在位期間，中國經濟發展快速，但貪汙腐敗問題嚴重，執政評價兩極。（新華社資料照片）

權傾一時、主政中國超過10年的中共 第三代領導人江澤民11月30日病逝於上海，享耆壽96歲。江澤民在位期間，中國經濟成長快速，順利加入世貿組織，卻也屢爆貪腐大案，太子黨坐擁特權，使其執政評價兩極，如今隨著他的逝世，曾在其護蔭下盤踞中共政壇的江系上海幫人馬，也幾近瓦解。

江澤民1926年8月生於江蘇省揚州市，生父江世俊曾在抗日戰爭期間，擔任南京汪精衛政權宣傳部副部長。江世俊後來把江澤民過繼給異母弟弟江上青，江上青是共黨烈士，曾任抗日軍政幹部學校副校長。

1947年，江澤民畢業於上海交通大學，1982年開始在中共政壇嶄露頭角，工程師出身的他出任電子工業部第一副部長，官至上海市委書記。1989年北京天安門 事件後，江澤民被密調上京，取代趙紫陽接任總書記，從此開啟他主政中國時代。

江澤民執政手腕高段，政治上，他在1997年中共15大面對時任人大委員長喬石挑戰，提出「70歲畫線」，讓喬石屆齡退休，避免出現「水落石出」（江澤民下、喬石出）情況。2002年中共16大，4代領導人胡錦濤接班，為掌握人事主導權，江澤民再度提出「67歲繼續幹、68歲下台」的潛規則，順利擠掉時任政協主席、屆齡68歲的李瑞環。

經濟和對美關係上，江澤民執政初期在改革開放路線上出現搖擺，鄧小平遂藉由1992年南巡重申改革開放的重要性，江澤民立刻遵循鄧的意志，強推改革開放和發展市場經濟體制。此外，儘管1999年發生美國轟炸中共駐南斯拉夫大使館事件，江澤民仍派朱鎔基赴美進行加入世貿組織談判，最終促成中國於2001年正式加入世貿組織。

江澤民執政評價兩極，主政10多年間，中國經濟相對平穩快速發展，但其施政風格好大喜功也受詬病。經濟掛帥下，貪汙腐敗嚴重，官商勾結叢生，中共太子黨規模經商斂財，權貴資本主義鼎盛，都是滋生於江時期。

江澤民家族也坐擁特權利益。長子江綿恆事業擴及汽車、網路和機場業務；次子江綿康曾被外逃官員楊秀珠指控非法要地。長孫江志成所屬私募股權基金博裕投資顧問公司，則與阿里巴巴創辦人馬雲有利益牽扯。

兩岸關係上，江李交鋒不斷。從密使穿梭到翻臉交惡，幾度掀起台海危機，引發國際關注。江執政後期已浮現對解決台灣問題的急迫性，1998年提出台灣問題要有時間表，「台灣問題不能無限期拖延下去」更被寫入2002年中共16大政治報告。

江澤民的逝世宣告曾叱吒中共政壇超過20年的江派上海幫失去最大山頭。江澤民掌權10多年間，上海幫快速擴張，盤根錯節，直至江卸下軍委主席，影響力才開始式微。

習近平在2012年上任總書記後，大力查辦貪腐案，多名江派大虎包括周永康、徐才厚、郭伯雄等人陸續落馬，上海幫影響力逐漸被削弱，如今在江逝世後，更是近乎瓦解。