江澤民逝世 當年「六四事件」風起雲湧 他登上權力頂峰

江澤民。(取材自中國共產黨歷史網)

新華社30日報導，中國前國家主席江澤民 30日病逝上海。近日中國掀起的「白紙運動」是自六四 天安門事件後最大的政治抗議事件。1989年六四事件，20多年以來一直是中共 的最痛。對於江澤民來說，恰恰在那一段期間的歷史糾結，讓他登上了權力頂峰。

回顧20年多年前，軍方坦克車駛進天安門廣場，解放軍血腥鎮壓場景，經由外媒現場傳出的電視畫面、新聞照片，震驚世人；拒絕強力鎮壓的總書記趙紫陽因而遭到罷黜。

趙紫陽遭罷黜

當時，原已作好退休心理準備的江澤民，因緣際會，從上海市委書記任內直升中南海，成為中國新一代領導人。

根據已披露史料來看，1980年代末期的中國政壇仍是元老政治，四大老、八小老活躍異常，當時趙紫陽雖是黨的總書記，施政卻備受掣肘，僅是名義上的一把手而已；在處置學運立場與元老們正面對抗，勢單力孤不敵黯然下台。

在六四前夕，時任上海市委書記江澤民表示北京和上海的形勢非常嚴峻，他壓力甚大。他決定封了支持胡耀邦的上海世界經濟導報、總編輯欽本立停職，各方為之譁然，抗議聲浪四起。然而在各地學運風起雲湧之際，上海總算沒出大亂子，局勢沒有惡化。正因政治正確、處置得宜，江獲得大老肯定。

八九學運。(本報資料照片)

鄧小平送上位

當時元老們對江澤民是否上位，看法不一，鄧小平認為上海市委書記江澤民的確是總書記合適人選，能夠勝任這個角色。多次去過上海的陳雲對江澤民印象是為人謙虛，黨性原則強，知識面廣，在上海人緣不錯。李先念認為1987年各地鬧學潮，上海工作做得最好，江澤民到大學與學生辯論，有理有據，很有頭腦。他在上海經濟工作基礎打得不錯，有一套。

王震表態支持李鵬出任總書記，江澤民沒有中央工作經驗，李鵬在反對動亂表現很好。在包括鄧小平、陳雲等大老力挺下，江澤民由上海書記躍升中央總書記，成為中共第三代領導集體核心。在當時中央領導班子裡，江是沒有直接與鎮壓有關的領導人。

回首1989年，江澤民將滿63歲，快到退休年齡上限，江並不想轉任全國人大或全國政協任閒職，他想回母校上海交通大學擔任教授，當時他積極搜集20年前翻譯有關電力問題的俄文著作。但江澤民完全沒有料想到會因六四事件改變了原先的規畫。

險提退休申請

江澤民還沒來得及提出退休申請，就接到中央書記處緊急通知立即到北京面見鄧小平，獲知將擔任總書記時，大表驚訝，江聲稱沒有在中央工作經驗，但是鄧當場打包票表示全力支援，並幫助克服任何困難，不必擔心云云。回到上海，江澤民告訴妻子王冶坪，她並不感到興奮，對江承擔新責任有所擔憂。

鄧小平把江澤民「送上馬」，不忘「送一程」，強調任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導靠不住。第一代領導核心是毛澤東，第二代核心是鄧小平，如今進入第三代領導集體，要有意識地維護一個核心即江澤民。江核心的時代正式確立。

對六四事件的態度，中共由「動亂、反革命暴亂」強烈指控用語，調整為「上個世紀80年代末在中國發生的那場風波」，這已是中共對六四事件的定性。 江核心主政時，無力、無意平反六四，繼任的胡錦濤亦然。到2019年習近平主政時期將「反革命暴亂」與「1989年春夏之交的政治風波」並行使用，也不見平反跡象，看來「那場風波」仍將持續是中共最痛。