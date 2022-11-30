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多才多藝的江澤民過世 「上海幫」徹底走入歷史

本報記者陳言喬
江澤民多才多藝會多種樂器。（微信）
江澤民多才多藝會多種樂器。（微信）

曾擔任中共總書記、國家主席、軍委主席十餘年的江澤民今天（2022年11月30日）過世，象徵曾掌控北京政壇20年的「上海幫」徹底地走入歷史。

江澤民多才多藝的，他喜歡古典音樂和朗誦藝術，會彈鋼琴，對二胡和笛子也很嫺熟，甚至還是男高音，能夠演唱正統的義大利歌劇唱段。隨著江澤民的逝去，就像上海灘滾濁的江水一去不返，帶走了他引領這一世代的恩怨情仇。

上海灘，從來就不缺故事。上世紀30年代的影視劇傳頌著那一代的英雄豪傑。就連當年的中共地下黨也活躍於上海，中共的第一次黨代表大會（1921年）就選在上海。

中共建政後，中共高層的「上海幫」最早是在文革時搞得翻雲覆雨的「四人幫」（江青、張春橋、姚文元、王文洪），四人中的張、姚和王都曾在上海長期工作過，就連江青早年也在上海演藝圈活躍，與上海關係菲淺。

真正讓人印象深刻，且被海外各界定性為「上海幫」的，是九十年代後以江澤民為首的成員。

1989年6月，上海市委書記江澤民急調北京成為總書記，開啟了江澤民個人的時代，也造就了第二次「上海幫」的壯大，在中共政壇呼風喚雨近20年。

「上海幫」又可稱是「江派」或「江系」，1979年鄧小平過世後，江澤民大權獨攬，「上海幫」日益壯大，許多中共上海市委、上海市政府的高層，或與江有關係的官員，均陸續成為中共中央的高層。

2002年10月的「中共十六大」是上海幫最鼎盛的時期，江澤民雖然交棒總書記，但仍掌握軍權，十六大裡九名常委中的吳邦國、賈慶林、曾慶紅、黃菊、李長春都是上海幫成員，羅幹也歸屬江派。還有分布在地方省市、軍隊裡的江派人馬。

接任總書記的胡錦濤、總理溫家寶，除面對太上皇江澤民繼續掌控軍權（為胡錦濤「扶上馬、送一程」，直到2004年9月才卸下中共中央軍委主席），施政連遭到江在政治局常委會的上海幫人馬掣肘。

但江卸下軍委主席後，不久「上海幫」就出問題，2005年，坊間消息指上海對抗中央的「宏觀調控」，甚至傳聞上海市委書記陳良宇在政治局會議上拍溫家寶的桌子。隔年，上海富豪周正毅因社保基金被捕，火燒到陳良宇，不久陳良宇下台並被判刑。

2007年2月，中央政治局常委黃菊病逝，上海幫損失一名大將。同年年底中共十七大，曾慶紅退出，上海幫勢力再降。

「上海幫」（江派）真正的轉折點是胡錦濤的卸任，胡錦濤在任期間備受壓抑，2012年11月中共十八大，新華社稱胡錦濤主動提出不再擔任中共中央總書記、中央軍委主席職務，並在中央軍委擴大會議上盛讚習近平。

習上任後的2013年大力查辦貪腐案，中央軍委前副主席徐才厚、政治局前常委周永康、前中央軍委副主席郭伯雄等江系高階官員和軍隊將領陸續被查。海外盛傳他們企圖政變，而他們又與「上海幫」有著千絲萬縷的關係。

在江澤民的根據地上海，腐敗案件也令人怵目驚心，尤其是政法系統。

2016年9月上海灘「頭號法梟」、上海市檢察院前檢察長陳旭被逮捕，整個上海政法系統上百人被清洗，包括坊間盛傳江澤民侄輩吳志明（時任上海政法委書記、上海公安局長，被稱上海法政王）手下多名大將全都落馬被查，對上海幫的政法系統連根拔起。

2017年重慶市委書記孫政才被查，被視為江派最後一名高官落馬。未久，江的身體也大不如前，2019年10月1日是江澤民最後一次公開露面，當時他由隨扈攙扶出席北京天安門城樓上的中共建政70周年大會。

江澤民多才多藝會多種樂器。（微信）
江澤民多才多藝會多種樂器。（微信）

中共 北京 江澤民

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