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評白紙運動 中國國關學者：別指望中國會爆發顏色革命

記者陳政錄／北京即時報導
王義桅講述中國式現代化，並回答媒體對近日中國各地抗爭運動的關切。（取自中國記協直播訊號）
王義桅講述中國式現代化，並回答媒體對近日中國各地抗爭運動的關切。（取自中國記協直播訊號）

中共20大上，中共總書記習近平提出「中國式現代化」，推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，但眼前正面臨著因嚴格防疫，導致民眾對政府的不滿情緒。對於國內外輿論關注，中國國關學者王義桅30日在北京的一場新聞茶座中強調，這些年輕人的抗議，並不是反對共產黨領導和疫情防控政策本身，某些西方媒體誇大其辭是沒有必要的，別指望中國會爆發所謂的「顏色革命」。

中國記協30日舉辦新聞茶座，邀請中國人民大學「習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」副院長王義桅，介紹「中國式現代化」的內涵，他在會上回應外媒對上周末中國各地反封控抗爭、「白紙運動」的關切，以及對邁向中華民族偉大復興的影響時，做出上述回應。

王義桅首先坦言，中華民族的偉大復興，從來不是容易實現的，一直是在奮鬥、克服各種困難挑戰的過程中實踐的。例如現在要統籌疫情防控和經濟發展、社會穩定，「這個關係確實非常艱鉅」。

他也舉自家兒子為例，天天只能在家上網課，年輕人受新冠疫情的影響是非常大的，諸如就業、對未來感到渺茫，老年人、孕婦等等群體也因疫情導致各方面的不便，「毫無疑問我們都很清楚這一點」。

但王義桅強調，年輕人的這種抗議，並非是反對共產黨領導，更不是反對疫情防控政策本身，只是反映防控措施是不是一刀切、層層加碼了，應該要更靈活、人性化一點，出發點是想把事情做好，「給他們一些希望」。因此，對於有些西方媒體好像「很興奮」，認為要反對共產黨領導了，甚至說中國爆發顏色革命，基本上沒有必要，是誇大其辭，也不要錯誤評估中國的年輕人。

王義桅說，中國14億人民最大的共識就是要實現中華民族偉大復興，這只有在中共強力領導下才能夠實現，「這一點我覺得無庸置疑」。他還提到，中國90後、00後的年輕人是愛國的，而且更加自信，面對未來充滿信心。

因此，王義桅認為，這些年輕人是自發的，但也清楚自己可能是會被利用的，如果有人想透過這些示威，讓中國解封，跟你們（外國）一樣躺平，這怎麼可能呢？

他在回應美國媒體提問時抨擊，因國情、文化和實際情況的不同，一些國家沒辦法只能躺平，造成病毒不斷變異，而中國強調人民至上、生命至上，要考量有約3億殘疾人、老年人口，以及醫療資源不足，人均病床位遠低於美國，人口卻是美國的四倍等，若一樣開放，可能造成上百萬甚至千萬人死亡，「這個代價是我們無法承擔的」。

因此，王義桅說，盲目放開是不可能的，「這三年不就白犧牲了嗎」，所以中國正在探索和摸索的過程中，動態的優化調整，譬如縮小封控範圍、加快解封時間等，並廣納各界建議。

至於如何解決當前的經濟社會發展、國際局勢、疫情等問題，王義桅說，「光是提出遠大目標，今天過不了這關你怎麼行」，所以中國必須不斷地處在克服困難的過程中，鬥爭跟困難從來都沒有停止過，才能逐步實現中國是現代化。他也提到，不應該過度誇大當前面臨的矛盾，也不要掉以輕心，中國各級幹部都是如履薄冰，小心謹慎前行，探索既能實現個人權益，又能實現祖國偉大復興的中國式現代化。

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